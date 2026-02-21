Se reveló que Sony Animation Pictures prepara una película animada de Venom.

Sony Animation Pictures está trabajando en un película animada de Venom y ya hasta se tiene al director para la nueva producción.

La cinta estará a cargo de los directores de Destino Final: Lazos de Sangre:

Zach Lipovsky, de 42 años de edad

Adam B. Stein

Detrás del proyecto también estarán productores que ya trabajaron en las películas de Venom:

Amy Pascal, de 67 años de edad

Avi Arad, de 77 años de edad

Matt Tolmach, de 62 años de edad

En el caso de Tom Hardy -de 48 años de edad- The Hollywood Reporter informa que el actor estaría involucrado en la producción.

Por el momento, no se sabe si Hardy será solo productor de la película animada o si prestará su voz a Venom.

Aunque la cinta avanza, hasta el momento no se tiene un guionista para desarrollar su historia.

De acuerdo con los reportes, Sony Pictures Animation abrió una sala de escritores para elaborar un guion.

Fecha de estreno de la película animada de Venom que prepara Sony Animation Pictures

La película animada de Venom que prepara Sony Animation Pictures no tiene fecha de estreno confirmada.

Pese a que hay optimismo por el proyecto, la película podría tardar algunos años, ya que sin un guión no hay forma de que la cinta se produzca.

De cualquier manera, se espera que con un largometraje animado, la franquicia de Venom se mantenga entre el gusto del público.