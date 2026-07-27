Marvel acaba de sumar un integrante. Se trata de David Jonsson, quien jugará un papel muy importante en la saga de Black Panther.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es David Jonsonn?

David Jonsson Fray es un actor británico de teatro, cine y televisión. Es conocido por ser el primer protagonista negro en Murder Is Easy, una adaptación de Agatha Christie.

David Jonsson (@davidjonsson_ / Instagram)

¿Qué edad tiene David Jonsonn?

David Jonsonn nació en Londres, Inglaterra, el 4 de septiembre de 1993 por lo que actualmente tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de David Jonsonn?

Se desconoce el estado civil de David Jonsonn.

¿Qué signo zodiacal es David Jonsonn?

El signo zodiacal de David Jonsonn es virgo.

David Jonsson (@davidjonsson_ / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene David Jonsonn?

David Jonsonn no tiene hijos.

¿Qué estudió David Jonsonn?

A los 18 años tras expresarle a su madre que deseaba ser actor, David Jonsonn se unió al National Youth Theatre donde ganó una beca para estudiar en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA).

En 2016 se graduó en Actuación con Bachelor of Arts.

David Jonsson (@davidjonsson_ / Instagram)

¿En qué ha trabajado David Jonsonn?

David Jonsonn ha trabajado en teatro, televisión y cine.

En teatro:

Mary Stuart

Don Juan in Soho

‘Daddy’ a melodramaAnd breathe

En televisión:

Endeavour: El joven Morse

Deep State

Industry

Murder is easy

The road trip

Too much

En cine:

Rye Lane

Alien: romulus

Bonhoeffer

The Long Walk

Black Panther III (En desarrollo)

The Chaperones (Posproducción)

David Jonsson, el nuevo Black Panther de Marvel

David Jonsson interpretará al Príncipe T’Challa, en su versión adulto y en la nueva película de Black Panther de Marvel.

El anuncio se llevó a cabo en la Comic-Con de San Diego, el pasado sábado 25 de julio.

El Príncipe T’Challa es hijo de Black Panther (Chadwick Boseman) y Nakia (Lupita Nyong’o). Tras la muerte de su padre, en la historia y en la vida real, asumirá el cargo que le corresponde en Wakanda.

Al respecto, el actor se dijo agradecido por unirse a la maravillosa familia de Marvel.

“Gracias a esta maravillosa familia a la que tengo el honor, el privilegio y la bendición de unirme” David Jonsson

Black Panther 3 se estrenará el 18 de diciembre de 2028.