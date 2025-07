Marvel está dando de qué hablar, tras presentar de manera oficial el cómic Marvel Knights: The World to Come, con el cual tendremos un nuevo Black Panther.

Pues se trata de Ketema, hijo de T’Challa y primer Black Panther que causa revuelo por su color de piel.

Ketema, hijo de T’Challa y primer Black Panther que causa revuelo por su color de piel

Luego de que en junio pasado se diera a conocer la llegada de un nuevo Black Panther, ahora Marvel Comics lo presenta como parte de su nueva serie Marvel Knights: The World to Come.

Sin embargo, no es cualquier Black Panther de Marvel, pues se trata de Ketema, hijo de T’Challa, pero que causa revuelo por su color de piel.

Ya que Ketema, hijo de T’Challa es blanco, rubio y de ojos azules, mismo que retará a T’Challa por el trono, y le ganará.

Aunque no sólo eso, pues en realidad Ketema, es el primer hijo adoptivo que entra a Wakanda.

Pese a que en un principio se creyó que Ketema era el fruto de la relación de T’Challa con la reina Mónica.

El mismo que sin sangre original de Wakanda, Ketema serán el nuevo Black Panther que gobierne al pueblo de la pantera.

Ketema, hijo blanco de T'Challa y nuevo Black Panther (Marvel Comics)

¿Quiénes son los padres de Ketema, el hijo blanco adoptivo de T’Challa y nuevo Black Panther?

Ante la presentación Ketema, el hijo blanco adoptivo de T’Challa y nuevo Black Panther, también ya se reveló quienes son sus verdaderos padres.

Pues Ketema, el hijo blanco adoptivo de T’Challa y nuevo Black Panther no tiene conexión directa Wakanda, pero si con T’Challa de una manera que nos lleva al personaje de Everett Ross.

Ya que Ketema, el hijo blanco adoptivo de T’Challa y nuevo Black Panther es hijo Everett Ross, el agente del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que se convierte en aliado de T’Challa en la clásica serie Black Panther de Marvel Knights.

Por lo que Ketema se convierte en el hijo de T’Challa, luego de que Everett Ross y su esposa Noelle fueron presumidos muertos durante la Guerra Racial.