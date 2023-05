Ha llegado la hora de vivir la “noche más grande de la moda”, la Met Gala 2023; aquí todos los detalles del evento en vivo: tema, alfombra roja, mejores y peores vestidos.

Hoy lunes 1 de mayo desde el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York se realizará el desfile de moda más esperado del año, la MET Gala 2023.

En esta ocasión la MET Gala 2023 hará homenaje al legendario diseñador alemán Karl Lagerfeld.

Por lo que la temática con homenaje en la MET Gala 2023 será ‘Karl Lagerfeld: A line of Beauty’ (Karl Lagerfeld: una línea de belleza); con la cual se busca explorar la metodología artística y el vocabulario estilístico de los diseños del modista.

Met Gala 2023 hará homenaje a Karl Lagerfeld. Esta será su temática (Twitter @metmuseum)

Met Gala 2023: Dua Lipa y Penélope Cruz las anfitrionas llegan en blanco

Dua Lipa y Penélope Cruz, las dos anfitriones de este año en Met Gala 2023 han llegado para deslumbrar a todos.

Pues ambas han optado por vestidos en color blanco, resaltando su presencia al estilo Karl Lagerfeld.

Asimismo, Dua Lipa y Penélope Cruz no solo deslumbran por la elección de sus vestidos, sino también las joyas y todos esos brillos que se han cargado para la Met Gala 2023.

Penelope Cruz en la Met Gala 2023 (Evan Agostini)

Dua Lipa participa en la Met Gala 2023 (Evan Agostini)

Met Gala 2023: Inicia el desfile con Anna Wintour

La alfombra roja de la Met Gala 2023 ya ha arrancado con el desfile de las primeras celebridades y para abrirlo su anfitriona principal.

Luego de que la directora de la revista Vogue, Anna Wintour llegó a la alfombra roja junto al actor Bill Nighy, ambos británicos y de 73 años de edad.

Entre su primeras declaraciones Anna Wintour apuntó que la Met Gala 2023 espera rendir uno de los mejores homenajes a Karl Lagerfeld, así como esta ansiosa de ver los look de las celebridades en honor al diseñador.

Anna Wintour y Bill Nighy en la alfombra roja de la Met Gala 2023 (Evan Agostini)

Met Gala 2023: Las famosas más esperadas

En esta ocasión son varios nombres de las famosas más esperadas en la Met Gala 2023, por lo que entre bambalinas resuena:

Dua Lipa, de 27 años de edad

Cara Delevingne, de 30 años de edad

Jennie, de Blackpink, de 27 años de edad

Sydney Sweeney, de 25 años de edad

Miley Cyrus, de 30 años de edad

Salma Hayek, de 56 años de edad

Naomi Campbell, de 52 años de edad

Billie Eilish, de 21 años de edad

Penélope Cruz, de 49 años de edad

Emma Chamberlain, de 21 años de edad

Olivia Wilde, de 39 años de edad

Anitta, de 30 años de edad

Olivia Rodrigo, de 20 años de edad

Met Gala 2023: Blake Lively, la gran ausente

La gran ausente en la Met Gala 2023 será la actriz Blake Lively -de 35 años de edad- quien el año pasado fuera la anfitriona del evento junto a su esposo Ryan Reynolds - de 46 años de edad-.

Esto luego de que lo confirmara durante la gran reapertura de Tiffany & Co. Fifth Avenue en la ciudad de Nueva York, en la cual Blake Lively declaró que no asistirá a la MET Gala 2023.

Pues en esta ocasión el también icono de la moda Blake Lively prefiero ver la MET Gala 2023 desde la comodidad de su hogar.

Blake Lively cambió el tono de su vestido durante la alfombra roja (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Met Gala 2023: A esta hora inicia en México y otros países

La Met Gala 2023 inicia en vivo su transmisión desde el canal oficial de Vogue en YouTube con un horario de 16:30 horas en México.

Asimismo, en otros países de Latinoamérica podrás ver la Met Gala 2023 en el siguiente horario: