Cruz Contreras es uno de los animadores mexicanos más mediáticos de años recientes, debido a su trabajo en películas importantes como KPop Demon Hunters.

Tras la victoria de KPop Demon Hunters en los Premios Globo de Oro 2026, Cruz Contreras celebró el reconocimiento a la película donde él estuvo involucrado.

¿Quién es Cruz Contreras?

Cruz Contreras Mastache es un Senior Character Effects Technical Director, nacido en Iguala, Guerrero, México, que actualmente se encuentra trabajando para Sony Pictures Imageworks.

Cruz Contreras (@cruzencanada)

¿Qué edad tiene Cruz Contreras?

Cruz Contreras nació el 3 de mayo de 1990, actualmente tiene 35 años de edad.

¿Quién es la pareja de Cruz Contreras?

No hay información pública sobre una posible pareja de Cruz Contreras.

¿Qué signo zodiacal es Cruz Contreras?

Al haber nacido el 3 de mayo, Cruz Contreras es del signo de Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Cruz Contreras?

No hay detalles de que Cruz Contreras tenga hijos o hijas.

¿Qué estudió Cruz Contreras?

Cruz Contreras estudió Animación y Arte Digital en el Tecnológico de Monterrey en Cuernavaca, posteriormente estudió la especialización de Simulaciones Dinámicas en Argentina.

¿En qué ha trabajado Cruz Contreras?

Cruz Contreras comenzó trabajando en comerciales para marcas como Kellogs, Nestle y Disney, entre muchas otras.

Desde mediados de la década del 2010 ha estado involucrado en la industria del cine, trabajando en los siguientes proyectos:

K‑Pop Demon Hunters

Spider‑Man: Into the Spider‑Verse

Spider‑Man: Across the Spider‑Verse

Más allá de la luna

Hotel Transylvania 4

Angry Birds 2

Vivo

Hotel Transylvania

El monstruo del mar

Cruz Contreras celebra la victoria de KPop Demon Hunters en los Premios Globo de Oro 2026

A través de sus redes sociales, Cruz Contreras celebró la victoria de KPop Demon Hunters en los Premios Globo de Oro 2026, como Mejor Película Animada.

En su publicación, Cruz Contreras señala que se sintió feliz y representado, pues la directora de KPop Demon Hunters reconoció el trabajo de Sony Pictures Imageworks, que es donde trabaja.

En KPop Demon Hunters, Cruz Contreras estuvo encargado de supervisar todo lo referente al cabello de los personajes, que su movimiento se viera y sintiera natural.

En entrevistas, el animador señaló que fue un trabajo bastante complejo durante los dos años que estuvo en la producción, pues la coleta de Rumi y el cabello largo de Mira presentaron dificultades.

No obstante, señala que al final todo valió la pena tras ser reconocidos con el premio a Mejor Película Animada.