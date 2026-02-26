Esta semana se estrena Núremberg: El juicio del siglo en México, es por ello que te diremos si tiene escenas post créditos o no.

Núremberg: El juicio del siglo dura más de dos horas, por ello es importante saber si hay escenas extras, por si hay que quedarse después del final.

Núremberg: El juicio del siglo (Bluestone Entertainment)

¿Núremberg: El juicio del siglo tiene escenas post créditos?

Núremberg: El juicio del siglo no tienen ninguna escena post créditos, por lo que te puedes retirar de la sala una vez termine la función.

Además de no tener escenas post créditos, Núremberg: El juicio del siglo tampoco tiene nada especial durante la secuencia de acreditaciones.

Es solo la clásica pantalla en negro con las los nombres pasando en letras blancas, por lo que no te debes de preocupar de perderte algo importante.

¿Por qué Núremberg: El juicio del siglo no tiene escenas post créditos?

Núremberg: El juicio del siglo no tiene escenas post créditos porque es una película que no se presta para este tipo de estrategias cinematográficas.

Las escenas post créditos por lo general se dejan a las películas de franquicias o géneros como la fantasía y ciencia ficción, cosa que Núremberg: El juicio del siglo no es.

Se trata de un drama histórico que cuenta todo lo que debe de contar en su metraje principal, haciendo a las secuencias extra algo innecesario.

No va a haber una secuela de la película y no hay nada más que agregar a uno de los juicios internacionales más importantes de la historia.

Narrativamente era un absurdo tener una secuencia extra dentro de la película, incluso sería como una burla a la historia en sí misma.