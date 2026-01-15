Con la llegada de la primera mitad de enero, la distribuidora Diamond Films presentó su calendario de estrenos para este 2026 con la películas que llegaran a cines del país.

Diamond Films se encarga de distribuir principalmente películas de estudios pequeños o independientes, como A24, NEON y Lionsgate, aunque no por eso son películas menos relevantes.

Diamond Films (Diamond Films)

Calendario de estrenos de Diamond Films en 2026

Aquí tienes el calendario de estrenos de Diamond Films para este 2026:

Marty Supreme - 15 de enero

Greenland: Migration - 5 de febrero

Líbranos del Mal - Febrero

Nuremberg: El Juicio del Siglo - Marzo

The Drama - Abril

Shelter - Abril

The Magic Faraway Tree - Primera mitad de 2026

In The Grey - Primera mitad de 2026

Runner - Primera mitad de 2026

Fuze - Primera mitad de 2026

Jugada Maestra - Primera Mitad de 2026

Saccharine - Sin fecha de estreno

The Young People - Sin fecha de estreno

Black Tides - Sin fecha de estreno

Ice Cream Man - Sin fecha de estreno

The Invite - Sin fecha de estreno

Spa Weekend - Sin fecha de estreno

Power Ballad - Sin fecha de estreno

Diamond Films aún tiene estrenos por revelar para 2026

Si bien parecen pocas películas en el calendario de estrenos de Diamond Films en 2026; la distribuidora señaló que aún faltan títulos por revelar para la segunda mitad del año.

Esto significa que el calendario de estrenos de Diamond Films en 2026 puede sufrir cambios de último minuto, sobretodo con las películas que no tienen fecha de estreno.

Pues estas podrían cambiar por otras aún no anunciadas, ya que algunas películas que llegarán en este 2026, estaban fechadas originalmente para el año pasado.

Un ejemplo es Líbranos del Mal, que se iba a estrenar en octubre de 2025 pero se decidió cambiarla a febrero de este año, debido a la saturación de películas de terror en la fecha original.

En caso de que haya algún cambio de último minuto, estaremos al pendiente de cualquier actualización.