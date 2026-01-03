El 2026 llega cargado de grandes secuelas imperdibles, para todos los fans que esperan esa segunda o hasta séptima parte de esa historia que los ha atrapado del cine o hasta de la que salió de la televisión.

Por lo que te tenemos las 30 secuelas imperdibles que se estarán estrenando a lo largo de este 2026.

Avengers Doomsday (@MarvelStudios / X)

Estas son las 30 secuelas imperdibles que se estrenan en 2026

El famoso portal especializado en cine y televisión Discussing Film ya publicó su lista de las 30 secuelas imperdibles que se estrenarán en 2026.

Secuelas para todos los gustos, pues los estrenos en 2026 traerán a los superhéroes, los guerreros de otras galaxias y hasta las mejores animaciones y comedias.

Por lo que las 30 secuelas imperdibles que se estrenan en 2026 son:

Fall 2 - Principios de 2026 Scream 7 - 27 de febrero de 2026 Jumanji 4 - 11 de diciembre de 2026 Minions 3 - 1 de julio de 2026 Toy Story 5 - 19 de junio de 2026 Greenland 2: Migration - 5 de febrero de 2026 Dune: Part 3 - 18 de diciembre 2026 Angry Birds 3 - Diciembre 2026 Scary Movie 6 - 12 de junio de 2026 Focker-in-Law - 25 de noviembre de 2026 Violent Night 2 - 4 de diciembre de 2026 Enola Holmes 3 - En desarrollo para 2026 Air Bud Returns - Verano de 2026 Mortal Kombat 2 - 14 de mayo de 2026 Practical Magic 2 - 18 de septiembre de 2026 Super Troopers 3 - 7 de agosto de 2026 Avengers Doomsday - 18 de diciembre de 2026 The Social Reckoning - 9 de octubre 2025 Heartstopper: Forever - Sin fecha oficial confirmada, pero en 2026 The Devil Wears Prada 2 - 30 de abril de 2026 The Mandalorian & Grogu - 22 de mayo de 2026 The Strangers - Chapter 3 - 6 de febrero de 2026 PAW Patrol: The Dino Movie - 31 de julio de 2026 Ready or Not 2: Here I Come - 27 de marzo de 2026 Spider-Man: Brand New Day - 31 de julio de 2026 The Adventures of Cliff Booth - Verano 2026 Insidious: The Bleeding World - 21 de agosto de 2026 The Super Mario Galaxy Movie - 3 de abril de 2026 28 Years Later: The Bone Temple - 15 de enero de 2026 Peaky Blinders: The Immortal Man - 6 de marzo de 2026