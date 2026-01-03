El 2026 llega cargado de grandes secuelas imperdibles, para todos los fans que esperan esa segunda o hasta séptima parte de esa historia que los ha atrapado del cine o hasta de la que salió de la televisión.
Por lo que te tenemos las 30 secuelas imperdibles que se estarán estrenando a lo largo de este 2026.
Estas son las 30 secuelas imperdibles que se estrenan en 2026
El famoso portal especializado en cine y televisión Discussing Film ya publicó su lista de las 30 secuelas imperdibles que se estrenarán en 2026.
Cine
Calendario de estrenos de Warner Bros. 2026: películas y series que no te puedes perder
Cine
El calendario de los próximos estrenos de Disney Pixar: Incluye Toy Story 5, Coco 2, Los Increíbles 3 y más
Series y Televisión
Regresa Malcolm el de en medio: tráiler revela qué pasó con la familia 19 años después
Secuelas para todos los gustos, pues los estrenos en 2026 traerán a los superhéroes, los guerreros de otras galaxias y hasta las mejores animaciones y comedias.
Por lo que las 30 secuelas imperdibles que se estrenan en 2026 son:
- Fall 2 - Principios de 2026
- Scream 7 - 27 de febrero de 2026
- Jumanji 4 - 11 de diciembre de 2026
- Minions 3 - 1 de julio de 2026
- Toy Story 5 - 19 de junio de 2026
- Greenland 2: Migration - 5 de febrero de 2026
- Dune: Part 3 - 18 de diciembre 2026
- Angry Birds 3 - Diciembre 2026
- Scary Movie 6 - 12 de junio de 2026
- Focker-in-Law - 25 de noviembre de 2026
- Violent Night 2 - 4 de diciembre de 2026
- Enola Holmes 3 - En desarrollo para 2026
- Air Bud Returns - Verano de 2026
- Mortal Kombat 2 - 14 de mayo de 2026
- Practical Magic 2 - 18 de septiembre de 2026
- Super Troopers 3 - 7 de agosto de 2026
- Avengers Doomsday - 18 de diciembre de 2026
- The Social Reckoning - 9 de octubre 2025
- Heartstopper: Forever - Sin fecha oficial confirmada, pero en 2026
- The Devil Wears Prada 2 - 30 de abril de 2026
- The Mandalorian & Grogu - 22 de mayo de 2026
- The Strangers - Chapter 3 - 6 de febrero de 2026
- PAW Patrol: The Dino Movie - 31 de julio de 2026
- Ready or Not 2: Here I Come - 27 de marzo de 2026
- Spider-Man: Brand New Day - 31 de julio de 2026
- The Adventures of Cliff Booth - Verano 2026
- Insidious: The Bleeding World - 21 de agosto de 2026
- The Super Mario Galaxy Movie - 3 de abril de 2026
- 28 Years Later: The Bone Temple - 15 de enero de 2026
- Peaky Blinders: The Immortal Man - 6 de marzo de 2026