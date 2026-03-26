Te Van a Matar es la nueva propuesta de Warner Bros. en el género del terror y la comedia negra que llegó a cines de México, por ello surge la pregunta de si tiene escenas postcréditos.

Si piensas ver Te Van a Matar durante el fin de semana, aquí te diremos si hay escenas extras por las que te debas de quedar en la sala.

Te Van a Matar (Warner Bros.)

¿Te Van a Matar tiene escenas postcréditos?

Te Van a Matar no tiene escenas postcréditos ni nada extra durante la parte final de la película.

Es decir, una vez que termine la trama principal de Te Van a Matar te puedes ir de la sala, pues no encontrarás ninguna escena extra que sea relevante para añadir más a la historia o que anuncie una posible secuela.

Lo cual podría sorprender a mucha gente, pues la película apenas dura hora y media y se podría pensar que el director añadiría alguna secuencia extra para reforzar la temática del filme o cerrar algún arco en general.

Así que si no te importan las acreditaciones en general, te puedes retirar sin problemas, lo cual lo agradecerán aquellos que ya están hartos de estas escenas.

Te Van a Matar (Warner Bros.)

¿Por qué Te Van a Matar no tiene escenas postcréditos?

Aunque no hay una declaración por parte de los responsables, es posible que Te Van a Matar no tenga escenas post créditos debido al tipo de película.

Te Van a Matar es una película de terror pequeña, la cual además es una obra original que no depende de sagas o franquicias longevas, por lo que no necesita de ninguna escena postcréditos para validar su existencia.

Además, está el hecho de que el director, Kirill Sokolov, nunca ha usado este recurso narrativo para ninguna de sus obras anteriores, pues todo lo que quiere contar lo hace en el metraje principal.

Sin olvidar lo ya mencionado, que mucha gente ya no quiere ver escenas extras, sintiéndose como un recurso bastante desgastado al día de hoy.