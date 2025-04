El actor Leonardo DiCaprio estaría negociando volver a Once Upon a Time in Hollywood con este personaje.

En 2019, el director Quentin Tarantino- de 62 años de edad- estrenó Once Upon a Time in Hollywood, cinta que recreaba el Hollywood de los años 60.

La película fue protagonizada por Leonardo DiCaprio- de 50 años de edad- dejando una inolvidable actuación.

Ahora, se reporta que la historia de Once Upon a Time in Hollywood continuará con una secuela que incluye al personaje de Leonardo DiCaprio.

Y también la participación de Brad Pitt- de 61 años de edad- quien hizo dúo con DiCaprio como Cliff Booth en el largometraje filmado por el director de Pulp Fiction.

Once Upon a Time in Hollywood (Columbia Pictures)

Leonardo DiCaprio regresaría como Rick Dalton en Once Upon a Time in Hollywood

Se dio a conocer que Leonardo DiCaprio volvería con su personaje Rick Dalton de Once Upon a Time in Hollywood para una nueva película.

De acuerdo con el medio The Playlist, tanto Leonardo DiCaprio como Brad Pitt están en conversaciones para llevar a cabo el proyecto.

Además de revelarse que los protagonistas de Once Upon a Time in Hollywood regresan, también se confirmó al director que la dirigiría.

El encargado de la secuela será David Fincher- de 62 años de edad- con quien Brad Pitt ya trabajó en la película Se7en: los siete pecados capitales.

Once Upon a Time in Hollywood (Sony Pictures)

Secuela de Once Upon a Time in Hollywood con Leonardo DiCaprio se basaría en guion de Quentin Tarantino

Respecto a qué trama tendrá la película secuela de Once Upon a Time in Hollywood con Leonardo DiCaprio, ya hay algunos detalles.

Se sabe que el guión en el que se basará será el de The Movie Critic, proyecto que Quentin Tarantino canceló en abril 2024.

El libreto de The Movie Critic se ambienta en el universo de se de Once Upon a Time in Hollywood.

Por lo que el regreso de Leonardo DiCaprio como Rick Dalton y Brad Pitt en su rol de Cliff Booth es factible.

La cinta presentaría a los personajes unos años después del final de Once Upon a Time in Hollywood.

Cabe señalar que la secuela de Once Upon a Time in Hollywood estaría llegando a la plataforma de streaming Netflix; su rodaje comenzará en veranos de este año.