Netflix presentó el primer tráiler de Narnia: El sobrino del mago, la nueva adaptación cinematográfica de la saga creada por C. S. Lewis, dirigida por Greta Gerwig, cineasta detrás de Barbie y Mujercitas.

El adelanto de la nueva película de Netflix, Narnia: El sobrino del mago, muestra el regreso de elementos emblemáticos de este universo fantástico, entre ellos Aslan, el león que desempeña un papel fundamental en la historia, además de referencias al ropero y a los objetos mágicos que conectan distintos mundos.

¿De qué trata Narnia: El sobrino del mago de Greta Gerwig y Netflix?

La película de Narnia: El sobrino del mago, funcionará como una precuela de Las crónicas de Narnia y explorará cómo nació este mundo mágico. La historia sigue a Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños que descubren la existencia de otros universos mediante unos anillos mágicos.

Durante su aventura, ambos se encuentran con personajes extraordinarios y presencian el origen de Narnia, en una historia que servirá como punto de partida para nuevas adaptaciones de la franquicia.

El elenco incluye a:

David McKenna

Beatrice Campbell como los protagonistas infantiles

Daniel Craig

Carey Mulligan

Emma Mackey

Meryl Streep, quien dará voz a Aslan

Narnia: El sobrino del mago, la nueva película de Netflix de Greta Gerwig (Netflix )

¿Cuándo se estrena Narnia: El sobrino del mago en Netflix?

La nueva película de Greta Gerwig para Netflix, Narnia: El sobrino del mago, tendrá un estreno exclusivo de preestreno en salas IMAX el 10 de febrero de 2027, y posteriormente, llegará a los cines el 12 de febrero del mismo año.

Quienes prefieran verla en streaming podrán disfrutarla en Netflix a partir del 2 de abril de 2027, por lo que con esta producción de Narnia: El sobrino del mago, la plataforma apuesta por recuperar la magia de Narnia con una nueva visión cinematográfica a cargo de Greta Gerwig.