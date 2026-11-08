Crepúsculo se prepara para regresar, ahora como una serie animada de Netflix, la cual ya está siendo desarrollada por la plataforma con el aval de Stephenie Meyer, autora de los libros.

Esta versión animada de Crepúsculo de Netflix se basará precisamente en la más reciente novela de la saga, la cual es conocida como Midnight Sun o Sol de Medianoche.

Crepúsculo (Lionsgate)

¿De qué tratará la serie animada de Crepúsculo en Netflix?

De acuerdo con la información oficial hasta el momento, la serie animada de Crepúsculo en Netflix adaptará la más reciente novela de la saga, Midnight Sun, la cual cuenta la misma historia que el primer libro.

Sin embargo, Midnight Sun recrea los hechos de Crepúsculo desde la óptica de Edward Cullen, lo cual da un mayor contexto a todo lo que sucede en esa primera parte.

Es decir, la serie animada no será una nueva versión de la trama original del primer libro como tal, sino esta reinterpretación con el vampiro como el protagonista en lugar de Bella Swan.

Junto con eso, la serie está aprobada para tener dos temporadas; no se sabe si en caso de tener éxito, se adaptará el resto de la historia como sucediera en cine hace unos años.

Crepúsculo (Summit Entertainment)

Se desconoce el elenco para la serie animada de Crepúsculo en Netflix

De momento, no hay detalles de quién será el elenco de voces de la serie animada de Crepúsculo en Netflix, aunque no se espera el regreso de actores y actrices de las películas.

Tanto Robert Pattinson como Kristen Stewart han señalado en reiteradas ocasiones que ya dejaron atrás la etapa de Crepúsculo referente a su carrera, en algunos casos incluso se refieren de manera despectiva a la misma.

Lo que quiere decir que la serie animada de Netflix probablemente contará con nuevos actores y actrices para que le den voz a los personajes.

Hay que señalar que, dado que la serie apenas entró en producción, es posible que no veamos nada de la misma hasta dentro de un par de años.