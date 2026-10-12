La plataforma de streaming, Netflix revela el primer adelanto de su nuevo documental ‘Marcos: Otro mundo es posible’, la historia del Subcomandante Marcos y del movimiento social Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Historia del Subcomandante Marcos y el EZLN que es un trabajo documental del periodista y escritor mexicano, Diego Enrique Osorno que “explora esta lucha y cómo siguen resistiendo hoy”.

“Hay otro lado de la historia y otro horizonte por imaginar. He ahí un poco de lo que va este relato visceral que ya viene caminando. El supuesto pasado sigue vivo y el futuro aún no está escrito”. Diego Enrique Osorno

¿De qué trata el documental de Netflix sobre el Subcomandante Marcos y el EZLN?

El documental de Netflix sobre el Subcomandante Marcos y el EZLN contará la historia de cuando en “1994, un hombre sin rostro se volvió la cara del levantamiento zapatista”.

Por lo que a través del Subcomandante Marcos, este documental explora la lucha y cómo siguen resistiendo hoy:

“Retrata el movimiento zapatista del 94 al 2000 a través de la figura de Marcos, dejándonos saber hoy en día dónde está el movimiento y nos da esperanza de que algo más se puede hacer en este mundo tan jodido”. Carlos Sosa, productor

Otros detalles sobre el documental ‘Marcos: Otro mundo es posible’ incluyen imágenes de archivo grabadas por el cineasta Oliver Stone, además de entrevistas con el propio Subcomandante Marcos.

Mientras que la banda sonora de este trabajo documental está a cargo del músico español, Manu Chao hecha especialmente para ‘Marcos: Otro mundo es posible’.

¿Cuándo se estrena ‘Marcos: Otro mundo’ en Netflix?

El documental ‘Marcos: Otro mundo’, la historia del Subcomandante Marcos y el EZLN en Netflix tiene su estreno programado el próximo miércoles 2 de diciembre 2026, exclusivamente en Netflix.