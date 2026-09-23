Llamarse Olimpia, el documental que presenta la lucha de Olimpia Coral Melo en contra de la violencia sexual digital, se estrena en Netflix el jueves 1 de octubre.

El documental cuenta con una nominación al Premio Ariel y este mismo año obtuvo el Primer Premio Afirmando los Derechos de las Mujeres en el Festival de Málaga en España.

Llamarse Olimpia tiene una duración de 75 minutos y cuenta la historia de Olimpia Coral Melo como víctima de violencia digital y su actual activismo en contra de la difusión de contenido íntimo.

Llamarse Olimpia: el documental de Netflix que aborda la lucha de Olimpia Coral Melo

Olimpia Coral Melo es la activista mexicana que está detrás de la Ley Olimpia, la cual castiga la violencia digital y la violación de la intimidad sexual.

Dicha ley se aprobó en 2021 en 29 estados de México y fue impulsada por la propia Coral Melo tras ser víctima de violencia sexual digital por parte de su expareja.

El documental sobre la historia de Olimpia Coral (Michelle Rojas)

Fue en 2028 cuando Coral Melo se enfrentó a la difusión de un video íntimo suyo en Huauchinango, Puebla, de donde es originaria.

Este es uno de los ejes centrales del documental Llamarse Olimpia, pero también se tocan aspectos de la vida personal de la activista que impulsó la ley que busca la protección de las mujeres y sus derechos.

El material de Netflix también es un recorrido por los momentos que vivió Coral Melo; desde la vergüenza y humillación social que sufrió, hasta convertirse en una de las principales caras del activismo en México.

Del mismo modo, Llamarse Olimpia de Netflix aborda lo que fue el movimiento feminista del siglo XXI con un recorrido que nos trae a las manifestaciones del presente con el 8M y las marchas de la Ciudad de México en la lucha a favor de las mujeres.