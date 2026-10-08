Netflix ha confirmado oficialmente el desarrollo de una nueva serie derivada de su exitosa franquicia Bridgerton, la cual funcionará como una precuela centrada en la juventud de Lady Violet y su romance con Edmund.

Este proyecto televisivo, que cuenta con la participación creativa de Shonda Rhimes y Nicholas Nardini, explorará los orígenes de la matriarca y la historia de amor que sentó las bases emocionales para toda la familia.

Aunque la plataforma de streaming aún no ha revelado la fecha de estreno ni el reparto oficial que interpretará a los personajes en su etapa joven, la producción se suma al universo literario de Julia Quinn.

Netflix anuncia un spin-off sobre Lady Violet, matriarca de los Bridgerton

Netflix y Shondaland anunciaron oficialmente el desarrollo de una nueva miniserie precuela centrada en Lady Violet, conocida de forma provisional como el “Proyecto sin título de Bridgerton” (Untitled Bridgerton Project).

Seguirá un formato de miniserie similar al de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, explorando los orígenes y el pasado de un personaje central.

Lady Violet tendrá su propia serie: Netflix prepara un spin-off de Bridgerton (@netflix / X )

Aunque Julia Quinn no escribió un libro completo sobre Violet, la producción toma como base la historia corta “Violet in Bloom” (El esplendor de Violet), la cual forma parte del libro recopilatorio Los Bridgerton: Felices para siempre.

La cual abarca su infancia, su cortejo, su matrimonio y el impacto tras enviudar. Shonda Rhimes y Nicholas Nardini estarán a cargo del guion y participarán como showrunners y productores ejecutivos.

La dirección de los episodios estará en manos de Tom Verica, con Betsy Beers completando el equipo de producción ejecutiva.

Queda pendiente confirmar si la actriz Connie Jenkins-Greig (quien interpretó a Violet a los 12 años en Queen Charlotte) o Rupert Evans (quien interpretó a Edmund en la segunda temporada), participarán en el proyecto.

¿De qué tratará el spin-off sobre Lady Violet, matriarca de los Bridgerton?

La nueva miniserie precuela desarrollada por Netflix y Shondaland, profundizará en la juventud de Violet Ledger antes de convertirse en la matriarca de la familia y asumir su título nobiliario.

El centro de la historia será el noviazgo y romance entre la joven Violet y el futuro vizconde Edmund Bridgerton.

A diferencia de los matrimonios por conveniencia o acuerdos financieros habituales en la aristocracia de la época, su unión destacó por surgir de un amor auténtico y genuino.

La serie mostrará cómo esta relación sirvió como cimiento emocional e inspiró el ideal de amor verdadero que Violet inculcaría más tarde a sus ocho hijos.