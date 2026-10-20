Lo que prometía ser su primer gran producción, se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Netflix, pues Narnia: El sobrino del mago habría provocado la salida de Dan Lin.

El mismo Dan Lin criticó la producción de Narnia: El sobrino del mago por parte de Netflix, teniendo desencuentros con Greta Gerwig.

Narnia: El sobrino del mago, película de Greta Gerwig (Netflix)

Narnia: El sobrino del mago provocó el despido de Dan Lin de Netflix

Aunque Netflix no ha dado una declaración al respecto, reportes de Cosmic Book News y el insider Jeff Sneider, señalan que Narnia: El sobrino del mago está detrás del despido de Dan Lin.

Según comentan, Dan Lin no estaba de acuerdo con Netflix con el presupuesto de 280 millones de dólares para Narnia: El sobrino del mago.

Recordemos que el ejecutivo tenía una política de presupuesto mediano para todas las películas que se hicieran en Netflix, algo que el proyecto de Greta Gerwig superó con creces.

Existiendo una tensión constante con la directora y el exresponsable de la división de cine de la plataforma de streaming, quien además estaba en contra de los estrenos en cine.

Básicamente, esta película rompía con todo lo que había establecido el ejecutivo. Al final, la mala relación y descontento con Narnia, así como fricciones con otros cineastas como David Fincher, le habrían costado el trabajo a Dan Lin.

Narnia: El sobrino del mago (Netflix )

El problema de Narnia: El sobrino del mago con Netflix va más allá de Dan Lin

El tema de Dan Lin sería lo que menos preocupa a Netflix de Narnia: El sobrino del mago, pues los mismos reportes señalan que la producción ha sido todo un caos.

El presupuesto elevado de Narnia: El sobrino del mago se debió a una gran cantidad de ajustes que se han hecho sobre la marcha, siendo esto lo que molestaba a Dan Lin de Netflix.

La película no ha encontrado el tono, recibiendo siempre una respuesta negativa por parte de las audiencias de prueba, lo cual obligo a hacer los mencionados cambios.

De hecho, el filme sigue en producción y haciendo ajustes, incluso ahora que ya salió el primer tráiler, mismo que ha sido rechazado por casi todo el mundo.

Incluso, se menciona que la misma Greta Gerwig ha tratado de desvincularse del proyecto, pero cuestiones de contrato no lo han permitido.