Marvel estaría buscando a Ben Affleck para que regrese como Daredevil, apareciendo como un cameo en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Esto de acuerdo con Big Screen Leaks, cuenta de Twitter conocida por filtrar cosas de cine con un alto grado de acierto; supuéstamente habría recibido información de los acercamientos entre Marvel y Ben Affleck.

De hecho Marvel ya habría hecho el primer movimiento enviando documentos y contratos preliminares a Ben Affleck para que los revisara, aclarando su participación como Daredevil en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.}

Ben Affleck como Daredevil (Disney)

Si bien todo indica que Ben Affleck no ha respondido a Marvel, varias fuentes señalan que el actor estaría interesado de repetir su papel como Matt Murdock.

Una de las razones por las que Ben Affleck no haya dado una respuesta a Marvel sería porque de momento se encuentra participando en la producción de ‘The Flash’, aunque una vez terminado su compromiso, podría haber información.

Hasta que no haya nada oficial por parte de Marvel o Ben Affleck les recomendamos tomar lo anterior con discreción.

Marvel podría ser la nueva casa de Ben Affleck y Henry Cavill

En algo que nadie hubiera previsto hace 10 años, Ben Affleck y Henry Cavill podría encontrar una nueva casa para sus andanzas heróicas en Marvel y su MCU.

Desde que Warner Bros. dio a entender que ya no quería a los actores en su DCEU, rumores han sonado fuerte sobre el cambio de Ben Affleck y Henry Cavill hacía Marvel.

Aunque al principio no parecía posible, últimamente tanto se han dado pistas sobre su posible llegada a Marvel; el primero en dar un indicio fue Henry Cavill.

Henry Cavill (Mike Theiler / Reuters)

Durante la promoción de la segunda temporada de ‘The Witcher’, Henry Cavill mencionó que si formara parte del Universo Cinematográfico de Marvel, le gustaría interpretar al Capitán Britanía.

Ahora es Ben Affleck el que miraría con buenos ojos a Marvel, si es que los rumores de su regreso como Daredevil son ciertos; esto a pesar de que mencionó que ya no quería participar en megaproducciones.

Obviamente los fans de DC no están muy contentos con el posible cambio de Henry Cavill y Ben Affleck a Marvel, señalando que Warner Bros. ha desperdiciado el talento de los que pudieron ser el Batman y Superman definitivos.

Con información de Twitter.