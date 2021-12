Cuáles fueron las 5 películas de Marvel más taquilleras del 2021, según las cifras a nivel mundial.

El 2021 se caracterizó por regresar las producciones de Hollywood especialmente las de Marvel, de vuelta al ruedo y al cine.

Luego de la pandemia, los estrenos de Marvel comenzaron a hacerse presentes desde principios d e enero hasta diciembre del 2021.

‘Spider-Man: No Way Home’

Películas de Marvel más taquilleras del 2021: ‘Spider-Man: No Way Home’

Sin duda alguna, ‘Spider-Man: No Way Home’ es la primera película de Marvel más taquillera del 2021, estrenada el pasado 15 de diciembre .

Pues a tan solo dos semanas de estar en cartelera, ya se posiciona como el segundo mejor estreno de la historia del cine y ya ha logrado recaudar más de mil 50 millones de dólares.

Es decir que a nivel mundial, esta película de Marvel recaudó 21 mil 607 millones 687 mil 500 pesos, convirtiéndose así en la más taquillera del 2021.

'Venom: Let There Be Carnage' (Sony Pictures)

Películas de Marvel más taquilleras del 2021: ‘Venom: Let There Be Carnage’

Pese a que ‘Venom: Let There Be Carnage’ es un estreno de Sony, se encuentra con asociación con Marvel, haciendo de la segunda entrega de Venom, una de las películas de Marvel más taquilleras del 2021.

‘Venom: Let There Be Carnage’ superó los 500 millones de dólares, es decir 10 mil 289 millones 375 mil pesos.

Cabe mencionar que la secuela de Venom, una de las mas taquilleras de Marvel este 2021 no se estrenó en China, pero aún así logró ser una de las que más recaudó antes del estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y México fueron los mejores mercados en los que esta película en asociación con Marvel, fue de las más taquilleras este 2021.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (Disney)

Películas de Marvel más taquilleras del 2021: ‘Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos’

‘Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos’ es uno de los grandes estrenos de Marvel más taquilleros durante este 2021, esto a pesar de ser la película introductoria de un nuevo personaje.

A nivel global, esta película de Marvel logró convertirse en una de las más taquilleras al recaudar poco más de 432.2 millones de dólares.

Es decir, 8 mil 894 millones 135 mil 750 pesos, haciendo de esta película de Marvel la más taquillera en los primeros 18 meses después de la pandemia y teniendo en cuenta que su estreno no se logró en China.

Salma Hayek como Ajak en 'Eternals' (Marvel Studios)

Películas de Marvel más taquilleras del 2021: ‘Eternals’

Pese a las controversias que hubo a su alrededor ante la presencia de un beso homosexual entre uno de los protagonistas, ‘Eternals’ se posiciona como otro de los estrenos más taquillero de Marvel del 2021.

Y es que la película número 26 del UCM, alcanzó una taquilla global de 400 millones de dólares (8 mil 231 millones 500 mil pesos), alcanzando así el Top 10 global del 2021.

Scarlett Johansson en 'Black Widow' (Marvel Studios / EFE)

Películas de Marvel más taquilleras del 2021: ‘Black Widow’

Una de las películas más taquilleras de Marvel del 2021 fue sin duda alguna ‘Black Widow’, pese a haber sido estrenada también a través de la plataforma Disney+.

De hecho, esto provocó que la protagonista, Scarlett Johansson, demandara a Marvel Studios por aparentementre violar acuerdos, aunque al final todo logró resolverse.

‘Black Widow’, una película en solitario de Natasha Romanoff y la cual presentó a nuevos personales del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), logró recaudar 379.6 millones de dólares a nivel mundial.

Es decir 7 mil 811 millones 693 mil 500 pesos a nivel mundial, de los cuales mil 234 millones 725 mil pesos (60 millones de dólares), corresponden a lo recaudado en Disney+.

