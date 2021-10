Marvel retrasa el estreno de todas sus películas de 2022, en algo que a muchos ha sorprendido; aunque todo tiene una explicación.

Pero vayamos por partes, todo comenzó porque Marvel decidió cambiar la fecha de estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ de marzo a mayo de 2022.

Sin embargo, al mover la fecha de estreno de una de sus películas, Marvel provocó un efecto dominó que acabó por arrastrar al resto de producciones fechadas para el año que entra.

El calendario de estrenos de Marvel quedó de la siguiente manera:

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’: Mayo 6

‘Thor Love and Thunder’: Julio 8

‘Black Panther: Wakanda Forever’: Noviembre 11

‘The Marvels’: Febrero 17 de 2023

‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’: Julio 28 de 2023

'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness' (Marvel Studios)

Las próximas producciones de Marvel que veremos en cine serán ‘Eternals’ el 4 de noviembre de 2021 y ‘Spider-Man No Way Home’ el 17 de diciembre de 2021.

Después de eso los fans de Marvel deberán de esperar 5 meses para ver más del MCU.

¿Por qué se retrasaron las películas de Marvel?

¿Por qué se retrasaron las películas de Marvel? Si bien el Covid-19 sigue siendo tema y afectando producciones, en esta ocasión también se tendrían cuestiones operacionales.

Las películas de Marvel están enfrentando diferentes escenarios, algunas ya están casi completas, mientras que otras siguen en producción.

Para dar más tiempo a estas últimas, Marvel decidió mover sus fechas un poco; además de posicionarse en un mejor escenario ante el calendario tan competido de 2022.

Black Panther (Marvel / Disney)

Recordemos que tras casi 2 años de flujo ambivalente, Marvel y el resto de estudios retomarán al 100% los estrenos en cine para 2022; lanzando todo lo que había quedado pendiente.

Marvel no sólo se enfrentaría a Warner Bros. y DC, también a otras películas como ‘Jurassic World’, ‘Super Mario Bros.’, ‘Sonic’ y demás; sin contar la competencia interna con otros estudios de Disney.

Con este retraso, las películas de Marvel quedarían mejor posicionadas para tener una buena recaudación y evitar en la medida de lo posible la competencia.

Con información de Deadline.