Los 7 estrenos más esperados de Marvel en 2022 que tiene planeado, tanto en cuestión de series como en películas.

Este 2021 estuvo repleto de series y películas de Marvel que conforman a todo el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), terminando el año con ‘Spider-Man: No Way Home’ y ‘Hawkeye’.

Pero, para el próximo 2022, Marvel tiene planeado una serie de estrenos que se encuentran entre los más esperados por el público.

‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’

Uno de los estrenos más esperados de Marvel en 2022 es sin duda alguna ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’, película que continuará directamente tras los eventos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Además de que tendrá referencias a la serie de ‘ WandaVision ’, probablemente ‘ Loki ’ y presentará a nuevos personajes como América Chávez.

Se espera que esta segunda película de Doctor Strange con Benedict Cumberbatch bajo la dirección de Sam Raimi se estrene el próximo 6 de mayo del 2022 solo en cines.

‘Thor: Love and Thunder’

Otro de los estrenos que tiene planeado Marvel para el 2022 es ‘Thor: Love and Thunder’, la cuarta película de Thor con Chris Hemsworth y dirigida por Taika Waititi.

Para esta cuarta entrega, Chris Hemsworth volverá a encarnar a Thor al lado de Tessa Thompson como Valkiria y el regreso de Natalie Portman como Jane Foster quien, aparentemente se convertirá en Lady Thor.

Se espera que ‘Thor: Love and Thunder’ se estrené el próximo 8 de julio del 2022 en cines.

'Thor: Love and Thunder' (Marvel Studios )

‘Ms. Marvel’

Aunque no se dio una fecha específica para la nueva serie de Marvel y Disney+, se sabe que se estrenará en la plataforma digital en algún punto del 2022.

En ella se conocerá más a fondo la historia de América Chávez quien, para ese entonces ya habrá participado en ‘Doctor Strange In the Multiverse of Madness’.

Se espera que también aparezca Brie Larson repita su personaje de Capitana Marvel.

‘Black Panther: Wakanda Forever’

Otro de los estrenos más esperados de Marvel en 2022 sin dudas es ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Esta película es la secuela de ‘Black Panther’ y llega después de la muerte de Chadwick Boseman, quien encarnaba a T’Challa.

Las expectativas sobre este estreno en pantalla grande de Marvel 2022 están en la balanza pues no se sabe que harán con el personaje de T’Challa o el legado de la pantera negra.

‘Black Panther: Wakanda Forever’ se estrenará a nivel mundial el próximo 11 de noviembre del 2022.

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel/Disney)

‘Moon Knight’

Uno de los estrenos de Marvel más esperados en cuanto a series del 2022 es la de ‘ Moon Knight’, la cual llegará en algún punto del 2022.

Esta serie, la cual llegará a Disney+, estará protagonizada por Oscar Isaac y será la historia de origen de Marc Spector, un mercenario con poderes especiales.

‘She Hulk’

Al igual que ‘Moon Knight’, se espera que ‘She Hulk’ se estrene en algún punto del 2022, y aunque al principio no figuraba entre los estrenos más esperados de Marvel, tras la aparición de Charlie Cox como Matt Murdock , las expectativas han cambiado.

Y es que de acuerdo a varios reportes de insiders, se dice que el personaje de Cox como Matt Murdock / Daredevil, tendrá mucha participación en ‘She Hulk’, así como en otras series como ‘Moon Knight’ y ‘Echo’.

‘Guardians of the Galaxy Holiday Special’

Antes de terminar el año 2022, Marvel se guarda uno de sus estrenos a modo de especial: se trata de ‘Guardians of the Galaxy Holiday Special’ y, como su nombre lo dice, será un especial para Navidad.

Aunque no se conoce mucho del argumento, se espera que sea un cortometraje con el humor que ha caracterizado a las dos entregas pasadas de estos superhéroes de Marvel.