Emma Watson habló de su relación don Daniel Radcliffe y Rupert Grint, protagonistas de Harry Potter y mencionó si tiene un chat de WhatsApp con ellos.

Quien diera vida a Hermione Granger en ocho películas, basadas en los libros de Harry Potter, contó qué vínculos mantiene con sus antiguos compañeros de filmación.

Fue a través de una entrevista con el medio “Interview” que la actriz Emma Watson reveló algunos detalles de sus colegas actores de Harry Potter con quienes compartió su infancia..

“Para ser sincera nos veíamos tanto trabajando que el vernos fuera de los rodajes hubiera sido sobrecargar”, explicó Emma Watson.

Harry Potter (Warner Bros.)

Dejando en claro que pasar mucho tiempo en las grabaciones de la franquicia Harry Potter hicieron que fuera del set buscaran nuevas personas para interactuar.

Según Emma Watson, tanto ella como Daniel Radcliffe y Rupert Grint tenían que “ver a otras personas para despejarse”.

Esto a pesar de que Emma Watson ha declarado en Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts y entrevistas que considera a Daniel Radcliffe y Rupert Grint como su hermanos.

De hecho en el especial que produjo HBO Max, los tres protagonistas de Harry Potter mostraron el afecto que se tenían.

Protagonistas de Harry Potter en ‘Return To Hogwarts’ (HBO Max)

No obstante, Ema Watson también ha recalcado que luego de tanto tiempo de trabajar con Daniel Radcliffe y Rupert Grint, cada quien tiene que seguir su camino.

“Somos tres personas muy diferentes. Siempre seremos muy especiales para cada uno”.

“Pero al mismo tiempo después de ocho películas de Harry Potter estamos listos para seguir adelante y hacer otras cosas, ser otras personas y tener nuestro tiempo”“, expresó.

Crean cuarto de escape de Harry Potter (Warner Bros. Pictures)

¿Los protagonistas de Harry Potter tienen un chat de WhatsApp?

Sobre el cuestionamiento sobre si Emma Watson tenía un chat de WhatsApp con sus colegas Daniel Radcliffe y Rupert Grint de Harry Potter, la actriz aseguró que no.

Pero los fans de Harry Potter no pueden estar tristes, ya que Ema Watson declaró que esto se debe a que ella y sus compañeros no usan tanto la tecnología.

También, Emma Watson subrayó que ha hablado con Daniel Radcliffe y Rupert Grint de manera individual. Con cada uno de ellos conversa sobre su vida y se dan algunos consejos.