Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley. El actor se unirá a la obra Harry Potter: The Cursed Child en Broadway.

El actor, de 38 años, volverá a vestirse de mago aunque esta vez será diferente. Interpretará al querido amigo de Harry Potter, en su versión adulta.

Este resurgimiento ocurrirá casi dos décadas después de la última aparición de Rupert Grint como Ron Weasley en la saga cinematográfica.

La producción estará en cartelera durante 17 semanas. A partir del 2 de febrero de 2027 hasta el 30 de mayo de 2027.

Para los accesos, espectadores deberán registrarse desde ya y hasta el 31 de agosto en el portal www.HarryPotterBroadway.com, donde obtendrán un pase para la preventa programada para el 1 de septiembre.

Las entradas generales saldrán a la venta el 2 de septiembre.

Rupert Grint regresará como Ron Weasley en Harry Potter: The Cursed Child en Broadway (@cursedchildus / Instagram)

Rupert Grint describe como emotivo y especial el regreso de Ron Weasley

Mediante un comunicado, Rupert Grint reconoció que Ron Weasley ha sido parte de su vida desde que tenía 11 años, por lo que está emocionado en verlo en la etapa adulta.

“Hay algo tan emotivo y especial en retomar el papel de Ron ahora que ambos somos padres, es a la vez muy familiar y completamente nuevo”, señala. Rupert Grint

El debut del actor en Broadway fue con la producción It’s Only a Play (2014-2015), por lo que regresar con el personaje que marcó su vida, hace de la experiencia algo memorable.

“La primera vez que vi Cursed Child en escena, me quedé impresionado y estoy deseando volver al Andén 9 ¾ y retomar la historia donde la dejé. Estoy encantado de unirme a este excepcional elenco y equipo en el Lyric Theatre este invierno”, añadió. Rupert Grint

¿De qué trata Harry Potter: The Cursed Child?

La obra Harry Potter: The Cursed Child está ambientada 19 años después de los acontecimientos de Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte.

La producción muestra a los personajes principales en su vida adulta y a los hijos de estos, quienes enfrentan las consecuencias de pertenecer a familias conocidas dentro del mundo mágico.

En esta historia, Ron Weasley está casado con Hermione Granger y es padre de Rose y Hugo.