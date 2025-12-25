Te compartimos las 10 películas que dominaron los cines en México en 2025.

Previo a que cierre el 2025, se reveló cómo fue el comportamiento de la taquilla de cines en México.

Estas son las 10 películas que dominaron los cines en México en 2025

Las 10 películas que dominaron los cines en México en 2025 fueron:

Lilo y Stitch – 17.3 millones de asistentes Minecraft – 10.7 millones de asistentes Jurassic World Renace – 9.1 millones de asistentes Cómo entrenar a tu dragón – 8.7 millones de asistentes Mufasa: El Rey León – 8.7 millones de asistentes El Conjuro: últimos ritos – 8.4 millones de asistentes Los 4 Fantásticos – 7.5 millones de asistentes Zootopia 2 – 5.8 millones de asistentes Superman – 5.4 millones de asistentes Capitán América: un nuevo mundo – 4.7 millones de asistentes

Dicho listado revela que las producciones internacionales fueron las preferidas de las audiencias en México.

Lilo y Stitch (Disney)

Asistencia general a los cines en México cayó un 7.4%, reporta Canacine

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) dio a conocer que la asistencia general a los cines en México cayó 7.4%.

Es decir que se registraron 187.1 millones de boletos vendidos respecto a los 202 millones del 2024.

No obstante, Canacine detalla que la taquilla nacional del 1 de enero al 7 de diciembre 2025 creció en un 14.8% en comparación al año anterior.

En cuanto a recaudación, esta logró 636 millones de pesos en 2025, superando los 548 millones de pesos obtenidos hace un año, y consiguiendo un 4.59% de participación en la taquilla mundial.

Oto dato que aportó Canacine en su informe es que un total de 9.2 millones de personas asistieron a funciones de películas nacionales.

Con ello, se logró un incremento del 9.52%, el cual equivale al 4.9% de asistencia total en salas de cine.

Sala de cine (Unsplash)



