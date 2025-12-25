Te presentamos películas mexicanas que fueron las más vistas del año 2025.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) reveló la taquilla que consiguió el cine mexicano.

Las películas mexicanas más vistas del año 2025

De acuerdo con Canacine, las películas mexicanas más vistas del año 2025

Mesa de Regalos con 1.9 millones de asistentes

Una Pequeña Confusión con 1 millón de asistentes

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas con 1.1 millones de asistentes

Soy Frankelda con 827 mil asistentes

¡Qué huevos Sofía! con 736 mil asistentes

En el ranking destaca la película animada Soy Frankelda, que tuvo gran respuesta por parte del público.

Soy Frankelda contó con el respaldo de Guillermo del Toro- de 61 años de edad- y eso se vio reflejado en sus números de taquilla.

Soy Frankelda (Cinema Fantasma)

Reportan caída de asistencia general a los cines en México durante 2025

Además de dar cuenta de las películas mexicanas más vistas en el año 2025, Canacine reportó cómo se comportó la industria del séptimo arte.

Los datos evidencian que la asistencia general a los cines en México cayó 7.4%., registrándose 187.1 millones de boletos vendidos respecto a los 202 millones del 2024.

Canacine también reveló que la taquilla nacional del 1 de enero al 7 de diciembre 2025 creció en un 14.8% en relación al año anterior.

Mientras que en la recaudación, se lograron 636 millones de pesos en 2025, superando los 548 millones de pesos obtenidos hace un año.

Lo que significa que se consiguió un 4.59% de participación en la taquilla mundial.

Al cine para ver películas mexicans, explica en su reporte Canacine, asistieron un total de 9.2 millones de personas.

Eso representa un incremento del .52%, el cual equivale al 4.9% de asistencia total en salas de cine.