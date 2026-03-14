Ahora que ya comienzan los estrenos fuertes de 2026, Canacine dio a conocer cuáles fueron las 10 películas más taquilleras de México en 2025.

Como en años anteriores, el recuento de Canacine deja ver que los contenidos familiares son lo preferido en las 10 películas más taquilleras de México en 2025.

Las 10 películas más taquilleras de México en 2025

Estas son las 10 películas más taquilleras de México en 2025 por orden de recaudación:

Lilo y Stitch live action: 1.2 mil millones de pesos

Cómo entrenar a tu dragón live action: 707 millones de pesos

Jurassic World Renace: 692 millones de pesos

Una película de Minecraft: 662 millones de pesos

Zootopia 2: 607 millones de pesos

El Conjuro 4: Últimos Ritos: 577 millones de pesos

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos: 537 millones de pesos

Avatar: Fuego y Cenizas: 451 millones de pesos

Superman: 435 millones de pesos

F1: 378 millones de pesos

Lilo y Stitch (Disney)

Como se puede observar, Lilo y Stitch fue la preferida del público mexicano dentro de las 10 películas más taquilleras de México en 2025.

Aunque el remake fue criticado por eliminar ciertas cosas, así como varios cambios, al final logró conectar perfectamente con la audiencia nacional.



