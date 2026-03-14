Ahora que ya comienzan los estrenos fuertes de 2026, Canacine dio a conocer cuáles fueron las 10 películas más taquilleras de México en 2025.
Como en años anteriores, el recuento de Canacine deja ver que los contenidos familiares son lo preferido en las 10 películas más taquilleras de México en 2025.
Las 10 películas más taquilleras de México en 2025
Estas son las 10 películas más taquilleras de México en 2025 por orden de recaudación:
- Lilo y Stitch live action: 1.2 mil millones de pesos
- Cómo entrenar a tu dragón live action: 707 millones de pesos
- Jurassic World Renace: 692 millones de pesos
- Una película de Minecraft: 662 millones de pesos
- Zootopia 2: 607 millones de pesos
- El Conjuro 4: Últimos Ritos: 577 millones de pesos
- Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos: 537 millones de pesos
- Avatar: Fuego y Cenizas: 451 millones de pesos
- Superman: 435 millones de pesos
- F1: 378 millones de pesos
Como se puede observar, Lilo y Stitch fue la preferida del público mexicano dentro de las 10 películas más taquilleras de México en 2025.
Aunque el remake fue criticado por eliminar ciertas cosas, así como varios cambios, al final logró conectar perfectamente con la audiencia nacional.