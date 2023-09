Para nadie es secreto que La Sirenita live action no fue la película taquillera que se esperaba, pero su suerte ha cambiado ahora con su estreno en Disney Plus.

Tras su estreno en Disney Plus el pasado 6 de septiembre, La Sirenita live action se ha colocado como la favorita del público.

De acuerdo con la propia compañía, el filme de Ariel consiguió 16 millones de espectadores en sus primeros 5 días, destronando a Abracadabra 2 como la reina de su catálogo.

Siguiendo una tendencia de los últimos estrenos de Disney, que llegan a encontrar a su público en streaming aunque no hayan sido grandes éxitos en cine.

Rey Tritón en La Sirenita (Disney)

La Sirenita live action sirvió para catapultar a la película original en Disney Plus

Otra cosa que se mencionó del estreno de La Sirenita live action en Disney Plus, es que sirvió para que se catapultaran las vistas de las película original.

Si bien no se dieron números en este caso, sólo se mencionó que gracias a La Sirenita live action, mejoraron las vistas de la obra animada en el catálogo.

Esto era lo que necesitaba Disney en estos momento, más si tomamos en cuenta que en términos generales, la productora sólo ha tenido un éxito real en taquilla en 2023.

Aunque las reproducciones de La Sirenita live action no se traduzcan en recaudación inmediata, sí ayuda a que la mercancía a su alrededor se mueva y haya un pico temporal en suscripciones.

La Sirenita 2023, el live action de Disney. (Especial)

La Sirenita live action repite el fenómeno de Encanto

Como ya lo mencionamos, el caso de La Sirenita live action es similar a varios que se han dado en Disney Plus recientemente, como es el caso de Encanto.

Así como La Sirenita live action, Encanto fue un desastre en taquilla ; pero se volvió un fenómeno en su estreno en Disney Plus.

Aunque también es un indicativo que podría no gustar tanto a la compañía, pues da a entender que la gente prefiere ver sus películas en su casa, en lugar de ir al cine.

Esto no sería un problema de no ser por la cantidad exagerada de presupuesto que se gasta en estos filmes, el cual no puede ser recuperado en Disney Plus.

De ahí que Disney esté evaluando recientemente cómo abordar esta clase de fenómenos de streaming -como La Sirenita live action- y qué hacer con sus estrenos en cine.

Halle Bailey como Ariel en el live-action de La Sirenita (Disney / DISNEY)

Con información de Deadline