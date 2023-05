La Sirenita ya se estrenó en todo el mundo y lo número no podría ser menos favorables en su taquilla, debido a un fenómeno extraño.

En Estados Unidos La Sirenita es un éxito rotundo con una taquilla estimada de 117.5 mdd (2 mil mdp) , con miras a elevarse a los 120 mdd (2.1 mil mdp).

Sin embargo, el resto del mundo ha despreciado al nuevo remake de Disney, pues su taquilla está por debajo de los 100 mdd en sus primeros 4 días en cartelera.

El mercado internacional tiene al remake con 68.3 mdd (1.2 mil mdp) , siendo uno de los peores estrenos de un live-action de Disney en los últimos años.

En total, La Sirenita hará unos 163.8 mdd (2.8 mil mdd) en total durante su primer fin de semana, lo cual da a la película como el gran fracaso de la temporada.

Halle Bailey como Ariel en el live-action de La Sirenita (Disney / DISNEY)

¿Por qué La Sirenita es un fracaso a nivel mundial?

Si bien no se esperaba un gran recibimiento para La Sirenita fuera de Estados Unidos, los números de la taquilla mundial están por debajo de lo esperado.

Territorios tradicionalmente fuertes para Disney, como Europa y América Latina, no están entregando la recaudación esperada para La Sirenita.

Pero el mayor problema ha sido China, donde no se ha generado un interés por este remake, al grado que sólo se contabilizan 2.5 mdd (44 mdp) .

De hecho, Asia en general le ha dado la espalda a la producción de Disney; el mercado chino sería el mejor para la película.

Curiosamente, México es el segundo país más fuerte para La Sirenita después de Estados Unidos, con una taquilla de 8.5 mdd (149 mdd) .

En nuestro país se perfila para ser uno de los mejores estrenos en lo que va del año.

Scuttle (Awkwafina), Flounder (Jacob Tremblay) y Halle Bailey como Ariel en el live-action de La Sirenita (Disney / DISNEY)

La Sirenita recuperaría su taquilla en las próximas semanas

El panorama no luce muy alentador para La Sirenita en las próximas semanas, con una taquilla que podría no recuperarse debido a los estrenos que se avecinan.

De forma consecutiva se estrenarán Spider-Man: Across the Spider-Verse, Transformers: El Despertar de las Bestias y The Flash.

Películas que en mayor o menor medida, le quitarán audiencia a La Sirenita; tal sólo la franquicia Transformers se encuentra mejor posicionada en China que casi todo Disney.

Con un costo de 200 mdd (3.5 mil mdp) , La Sirenita tiene que hacer por lo menos 600 mdd (10 mil mdp) para quedar “tablas”; lo cual luce muy difícil en estos momentos.

Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric y Halle Bailey como Ariel en el live-action de La Sirenita (Photo Credit: Giles Keyte / Giles Keyte)

Con información de Deadline.