La nueva película de Rachel McAdams dirigida por Sam Raimi y producida por Disney, está rompiendo las expectativas en Rotten Tomatoes con una calificación alta.

Siendo una gran sorpresa para inicios de año, ya que nadie esperaba que “Ayuda” con Rachel McAdams se posicionara como una de las opciones en el último fin de semana de enero.

Calificación de “Ayuda” con Rachel McAdams en Rotten Tomatoes

“Ayuda” con Rachel McAdams tiene un impresionante 93% de promedio en Rotten Tomatoes por parte de la crítica, siendo una de las películas mejor valoradas de este inicio de año.

Calificación de Ayuda con Rachel McAdams (Especial)

Pero no solo eso, “Ayuda” también está conquistando al público en Rotten Tomatoes, que le dio un 90% de aprobación a la película.

Lo que la convierte en la opción perfecta para ver en cine este fin de semana, sobre todo para aquellas personas que busquen un thriller psicológico.

Pues la película cuenta la historia de una mujer que se queda varada en una isla con su jefe, al cual odia, pero aún así ayuda a mantener con vida.

Sin embargo, poco a poco el desprecio que siente por esta persona la irá transformando en una versión oscura de sí misma.

¿Qué dice Rotten Tomatoes sobre “Ayuda” con Rachel McAdams?

En general, la crítica en Rotten Tomatoes ha disfrutado “Ayuda” con Rachel McAdams, alabando el trabajo de la actriz y la manufactura de Sam Raimi.

Ayuda con Rachel McAdams (Disney)

Aunque en Rotten Tomatoes señalan que “Ayuda” no se aleja de las convenciones de la Serie B propias de Sam Raimi, estas funcionan bastante bien.

Señalando a la obra de no ser muy ambiciosa, pero sí muy honesta en cuanto a sus intenciones, lo cual le otorga un valor agregado.

Destacando también la capacidad del filme de ir de la comedia al horror de manera orgánica, sin sacrificar nada de la trama o afectar el desarrollo de los personajes.

Siendo perfecta tanto para fans de Sam Raimi, como del terror que va más allá de los sustos gratuitos.