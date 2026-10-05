Tras el anuncio de la fusión de Paramount y Warner Bros., para forma lo que sería Skydance, surgieron dudas acerca del futuro de James Gunn y DC Studios.

Bueno, todo indica que David Ellison no tendría problema con dejar a James Gunn al frente de DC Studios cuando Paramount y Warner Bros. se unan a Skydance.

James Gunn (@jamesgunn)

James Gunn se mantendrá en DC Studios con la fusión de Warner Bros. y Paramount

De acuerdo con reportes de IGN, David Ellison, dueño de Skydance y por consiguiente de Paramount y Warner Bros., le dio el visto bueno a James Gunn para continuar en DC Studios.

David Ellison se reunió a finales de septiembre con James Gunn y Peter Safran, responsables de DC Studios, para decirles “sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora”.

Dando a entender que por lo menos el liderazgo de esa parte de Warner Bros. no se vería afectada con la fusión de Paramount en el futuro inmediato.

Esto quiere decir que el DCU se mantendrá después de Man of Tomorrow, que era la duda de todos los fans de este universo.

Pues no se quería que sucediera lo mismo que con el SnyderVerse, que después de la salida de Zack Snyder, hubo toda una serie de cambios.

James Gunn (@jamesgunn)

La permanencia de James Gunn en DC Studios dependerá del éxito de los próximos proyectos

Aunque todo luce bien con James Gunn y DC Studios ante la fusión de Warner Bros. y Paramount, también es cierto que hay condiciones.

El DCU de James Gunn ha experimentado un inicio tibio; aunque las series son aclamadas, en cine las películas son un tanto irregulares.

Superman logró su meta en taquilla sin ser un éxito arrollador, mientras que Supergirl se estrelló, y Clayface pinta para tener un estreno discreto, aunque a esta le ayuda su bajo presupuesto.

Si Man of Tomorrow no logra hacer buenos números, es posible que veamos cambios dentro de DC Studios en los próximos años, a pesar de las promesas de David Ellison.