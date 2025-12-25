El director James Cameron le abre la puerta a la IA en Avatar por temas de presupuesto.

Pese a que James Cameron ha dicho que no usó inteligencia artificial para crear imágenes en Avatar, el cineasta dejó abierta la posibilidad de valerse de esa tecnología en un futuro.

En una reciente entrevista, James Cameron le abrió la puerta a usar IA en Avatar. En especial si su cinta Fuego y Cenizas no recauda lo suficiente en taquilla.

La intención de Cameron es reducir el tiempo que tarda en producir y el presupuesto que se gasta en la franquicia:

“No quiero pasar otros 4 años, otra vez, en dos películas más de Avatar en mi vida a los 71 años. Quiero descubrir cómo hacerlas más rápido, eso lo hará más barato. ¿La inteligencia artificial juega un papel en esto? Puede que sí." James Cameron

La postura de James Cameron es clara, la IA deberá integrarse como herramienta y tiene que ceñirse a ciertas normas de la industria audiovisual:

“Mientras nos apeguemos a los límites éticos de nunca reemplazar a los actores, nunca reemplazar a los artistas... nunca reemplazarme como director, ni a los guionistas. Es una regla.” James Cameron

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión que James Cameron toca el tema de la inteligencia artificial.

Anteriormente, el cineasta explicó que sus preocupaciones por la IA son a nivel existencia y que está seguro de que “Hollywood se autocontrolará” al emplear esa tecnología.

“No soy negativo con respecto a la IA generativa. Solo quería señalar que no la usamos en las películas de Avatar. Honramos y celebramos a los actores. No los reemplazamos. Eso encontrará su nivel. Creo que Hollywood se autorregulará en ese sentido. Encontraremos la manera de gestionarlo. Pero solo podremos hacerlo como artistas si existimos. Así que es la amenaza existencial de la gran IA lo que me preocupa más que todo eso”. James Cameron

James Cameron buscará nuevas formas de usar IA en Avatar

De acuerdo con James Cameron, la IA enfrenta grandes desafíos en la actualidad.

Principalmente, porque dicha tecnología no se encuentran diseñadas para los flujos de trabajo de efectos visuales convencionales.

“Es un reto bastante grande ahora mismo, porque las herramientas de IA generativa no están realmente diseñadas para integrarse en los flujos de trabajo de efectos visuales convencionales; tendríamos que crearlas.” James Cameron

Con ello, James Cameron abrió la posibilidad de crear nuevas formas de uso de la IA para las siguientes películas de Avatar.