El director James Cameron impone reglas para que la exhibición Avatar: Fuego y Ceniza en cines.

Con la intención de que la película Avatar 3 sea un evento cinematográfico para el espectador, James Cameron hizo una petición a los exhibidores.

Estas son las reglas de James Cameron para exhibir Avatar: Fuego y Ceniza en cines

Mediante un comunicado, James Cameron impuso algunas reglas para la proyección de su película Avatar: Fuego y Ceniza.

Cameron lanzó una solicitud a los técnicos de los cines para que revisaran el archivo de especificaciones de proyección con la intención de que revisen que sean correctos los parámetros de:

Iluminación

Niveles

Configuración de audio

Encuadres

James Cameron (Agencia México)

El objetivo es que los sistemas de imagen y sonido “estén calibrados y listos” en los cines para que se usen de forma adecuada en su cinta.

James Cameron también detalló que él realizó la mezcla de sonido de la película para que “se reproduzca a la perfección”.

Por lo que Avatar: Fuego y Ceniza tiene una “dinámica completa entre las escenas de diálogos tranquilos y las escenas de acción intensa”.

En ese sentido, la cinta deberá mantener un estándar de referencia de 7.0 en su sonido, que es el que corresponde al nivel de referencia Dolby, y no en uno inferior.

Al final de su comunicado, James Cameron reconoce que los técnicos de los cines son la “parte final, pero crucial” para que el público disfrute su película.

Comunicado James Cameron sobre Avatar: Fuego y Ceniza en cines (@avatar3news / X)

¿Cuándo se estrena Avatar: Fuego y Ceniza de James Cameron? Fecha en México

Avatar: Fuego y Ceniza de James Cameron es uno de los estrenos más esperados para cerrar el 20025.

La película estará disponible en México para todo el público, a partir del próximo jueves 18 de diciembre.

Previamente, habrá algunas premieres y funciones de la cinta en Cinemex y Cinépolis.