A unos días del estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, James Cameron dio a conocer que cuando planteó las secuelas de su saga a Disney, hubo algunos problemas.

Pues algunas personas dentro de Disney no estaban de acuerdo con la manera en que James Cameron quería manejar las siguientes películas de Avatar.

James Cameron (Agencia México)

Disney no quería tantas películas de Avatar de James Cameron

En una entrevista para Variety, James Cameron mencionó que cuando las secuelas de Avatar se convirtieron en 4, hubo mucha oposición por parte del estudio (Disney).

Originalmente las secuelas de Avatar iban a ser tres, es decir, la saga solo llegaría hasta la cuarta entrega; pero al avanzar en la escritura, James Cameron optó por hacer 4 películas.

Avatar: El Camino del Agua y Avatar: Fuego y Ceniza eran una misma película al inicio; pero el director sintió que funcionarían mejor como entregas separadas.

Al comunicar esto al estudio, mucha gente se opuso; aunque no da detalles, al parecer serían cuestiones de presupuesto y producción las que estaban en contra de James Cameron.

Sin embargo, el director logró convencer a la gente al asegurar que todas las películas harían, por lo menos, 2 mil millones de dólares.

James Cameron (Agencia México)

Avatar: Fuego y Ceniza podría ser la última película de James Cameron

Otra cosa que reveló James Cameron, es que podría abandonar la franquicia tras Avatar: Fuego y Ceniza; pues siente que esta podría ser su última película.

No lo dice por una especie de retiro; más bien James Cameron teme que no pueda realizar las otras dos películas de Avatar que faltan.

Por un lado está la cuestión de la edad, James Cameron tiene 71 años y hacer las películas de Avatar lleva varios años y es muy desgastante para el director.

Junto con esto está el hecho de que, según el mismo cineasta, esta tercera entrega cierra la historia de los personajes originales .

Avatar 4 y 5 tendrían una nueva narrativa alejada de la familia Sully, e incluso se plantea un salto temporal para evitar complicaciones.

Finalmente, pero no menos importante, está el hecho de que Avatar: Fuego y Ceniza necesita alrededor de mil millones de dólares para ser redituable.

En caso de no lograr esta cifra, sería muy difícil que Disney les aprobara la realización de las siguientes películas de James Cameron.