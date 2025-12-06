James Cameron -de 71 años de edad- soltó unas reveladoras declaraciones durante una entrevista para ComicBook en torno al estreno de Avatar: Fuego y Ceniza.

El aclamado director aseguró que no hay inteligencia artificial generativa en su próxima película y confía en que esta herramienta pueda ser autorregulada en Hollywood con el paso de los años.

James Cameron revela cuál es el verdadero problema de la inteligencia artificial

James Cameron es una de las personalidades del mundo artístico que más se han pronunciado en torno al auge de la inteligencia artificial, así como la forma en la que es utilizada ahora dentro del cine.

Y es que para James Cameron el problema no es la inteligencia artificial, sino el hombre que es quien la encamina a sus propios intereses e ideales éticos y morales.

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney)

En este sentido, James Cameron consideró que lo que le preocupa más allá de si la inteligencia artificial se utiliza en el arte o no, es la alineación de esta tecnología.

El director asegura que el ideal es guiar a una inteligencia artificial a que trabaje por el bien de la humanidad.

Sin embargo, el problema radica en que no hay quien pueda decidir qué es lo mejor para el hombre como especie , esto debido a que entre los mismos hombres hay ideas y pensamientos diferentes que chocan entre sí y se contradicen.

“Ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo en nada. Todas las religiones discrepan sobre ética y moralidad, y así sucesivamente. Todos los gobiernos tienen ideas diferentes, así que, ¿cuál moralidad, cuál sentido de lo que es mejor para nosotros, prevalecerá?“ James Cameron

En resumen, James Cameron mencionó que si entre los humanos no hay alineación, es preocupante que se quiera guiar a una inteligencia artificial con tantas diferencias entre personas.

Mientras en en cuanto al uso de la inteligencia artificial en el cine el director tiene esperanza de que se encuentre la forma de regular su uso en el séptimo arte.

Esto después de que la herramienta ya está siendo utilizada en la elaboración de guiones, conceptos y hasta de actores generados con inteligencia artificial.