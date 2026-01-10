El perro Indy gana premio a mejor actuación de terror en Astra Film 2026 por la película “Good Boy”.

Indy hizo historia al convertirse en el primer actor animal en obtener un galardón en una categoría principal en la edición de los Astra Film Awards.

Indy hace historia al ganar el premio a mejor actuación en Astra Film por “Good Boy”

El nombre del perro Indy se viralizó en las redes sociales luego de que ganó el Astra 2026 a mejor actuación en una película de terror o suspenso por su papel protagónico en Good Boy, una categoría tradicionalmente reservada a intérpretes humanos.

Indy the Dog wins Best Performance in a Horror or Thriller Feature at the 2026 Astra Film Awards.

Se trata de un hecho histórico, pues por primera vez un perro recibe un premio gracias a su actuación en una película en un evento tan importante.

Y es que si bien a lo largo de la historia del cine hay películas con diversos animales, ninguno de ellos había recibido antes un reconocimiento de este nivel.

La cinta de terror psicológico Good Boy fue dirigida por Ben Leonberg, quien también es el entrenador y propietario del hoy condecorado.

A través de un video, Ben Leonberg apareció junto a Indy, agradeciendo el galardón y destacó que no solo celebra la actuación del perro, sino también la libertad que otorga el género de terror.

“En nombre de Indy, estamos profundamente agradecidos y emocionados de ser reconocidos por su trabajo en una película en la que él no entiende del todo que participó” Ben Leonberg

Y es que considera que este género se alimenta de la originalidad, la reinvención y cuenta con una audiencia ansiosa por ver algo nuevo.

“Este premio y este increíble grupo de nominados reflejan la libertad que el terror les da a los intérpretes y, en nuestro caso, a los entrenadores, para jugar, experimentar y empujar los límites creativos” Ben Leonberg

Ben Leonberg bromeó con lo honrado que se sentía Indy al ganar ante grandes intérpretes.

“Indy se siente honrado de aceptar este premio, especialmente sabiendo que está al lado de intérpretes que ni siquiera necesitaron ser sobornados con golosinas para ubicarse en el set” Ben Leonberg

En la misma categoría competían varios finalistas de alto perfil como:

Ethan Hawke por Teléfono negro 2

Alison Brie por Together

Sally Hawkins por Haz que regrese

Sophie Thatcher por Compañera perfecta

Alfie Williams por 28 Years Later

Good Boy (Shudder)

¿De qué trata Good Boy, película por la que fue reconocido Indy en los Astra Film 2026?

Good Boy propone una historia narrada desde la perspectiva de un perro que intenta proteger a su humano de presencias sobrenaturales.

A lo largo de la película, Indy logra transmitir un gran miedo y emociones fuertes en la película por lo que conecto fuertemente con el público y fue reconocido.

Esta historia toca temas importantes como la lealtad y el amor que se da entre humanos y animales.

La cinta fue estrenada en México y en América Latina en octubre del año pasado, recaudando más de 8 millones de dólares a nivel mundial.

El reconocimiento a Indy muestra que los animales tienen un papel fundamental dentro de las películas.

Además de que visibiliza el gran trabajo de algunas personas para trabajar con animales en producciones cinematográficas.