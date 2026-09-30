HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis: cartelera, fechas y boletos

Cinépolis será la sede para el HYBE Cine Fest 2026 con lo mejor de los conciertos de k-pop en pantalla grande.
El festival de HYBE en Cinépolis tendrá lugar del 24 al 31 de octubre con conciertos, transmisiones en vivo de BTS y la experiencia HYBE CHEERING PARTY con los artistas de la famosa agencia de k-pop.
Así que presta atención que te damos todos los detalles de la cartelera, fechas y boletos de HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis.
Cartelera y sedes para los conciertos del HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis
HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis tendrá como sedes las locaciones especiales en:
- Cinépolis Forum Buenavista
- Cinépolis Oasis Coyoacán
- Cinépolis Universidad
Asimismo, estas locaciones incluyen zona para fotografías, espacio decorativo para lightsticks, mercancía oficial y Digital Code Recap con contenido de los grupos de k-pop de HYBE.
La cartelera del HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis contempla la proyección de los conciertos de:
- SEVENTEEN: NEW_ (o NEW Tour)
- TOMORROW X TOGETHER (TXT): Proyección de ACT : TOMORROW.
- ENHYPEN: BLOOD SAGA World Tour
Mientras que en transmisiones en vivo para HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis será:
- BTS: Live Viewing de la gira mundial ARIRANG (desde Buenos Aires el 24 de octubre y desde São Paulo el 30 de octubre)
Mientras que la experiencia interactiva HYBE CHEERING PARTY en 3D tendrá la participación de:
- BTS
- Seventeen
- Tomorrow X Together
- Enhypen
- Le Sserafim
- &Team
- Boynextdoor
- Tws
- Illit
- Katseye
- Agen
- Cortis
- Santos Bravos
Preventa y boletos para HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis
La preventa y boletos de HYBE Cine Fest 2026 ya están disponibles en Cinépolis a partir de este miércoles 30 de septiembre.
El costo de boletos va de los 108 pesos a los 150 pesos dependiendo del recinto y sala para disfrutar de la opción que desees en el HYBE Cine Fest 2026.