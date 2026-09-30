Cinépolis será la sede para el HYBE Cine Fest 2026 con lo mejor de los conciertos de k-pop en pantalla grande.

El festival de HYBE en Cinépolis tendrá lugar del 24 al 31 de octubre con conciertos, transmisiones en vivo de BTS y la experiencia HYBE CHEERING PARTY con los artistas de la famosa agencia de k-pop.

Así que presta atención que te damos todos los detalles de la cartelera, fechas y boletos de HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis.

Cartelera y sedes para los conciertos del HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis

HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis tendrá como sedes las locaciones especiales en:

Cinépolis Forum Buenavista

Cinépolis Oasis Coyoacán

Cinépolis Universidad

Asimismo, estas locaciones incluyen zona para fotografías, espacio decorativo para lightsticks, mercancía oficial y Digital Code Recap con contenido de los grupos de k-pop de HYBE.

La cartelera del HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis contempla la proyección de los conciertos de:

SEVENTEEN: NEW_ (o NEW Tour)

TOMORROW X TOGETHER (TXT): Proyección de ACT : TOMORROW.

ENHYPEN: BLOOD SAGA World Tour

HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis: cartelera, fechas y boletos (HYBE)

HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis: cartelera, fechas y boletos (HYBE)

HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis: cartelera, fechas y boletos (HYBE)

Mientras que en transmisiones en vivo para HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis será:

BTS: Live Viewing de la gira mundial ARIRANG (desde Buenos Aires el 24 de octubre y desde São Paulo el 30 de octubre)

BTS (BTS)

Mientras que la experiencia interactiva HYBE CHEERING PARTY en 3D tendrá la participación de:

BTS

Seventeen

Tomorrow X Together

Enhypen

Le Sserafim

&Team

Boynextdoor

Tws

Illit

Katseye

Agen

Cortis

Santos Bravos

HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis: cartelera, fechas y boletos (HYBE)

Preventa y boletos para HYBE Cine Fest 2026 en Cinépolis

La preventa y boletos de HYBE Cine Fest 2026 ya están disponibles en Cinépolis a partir de este miércoles 30 de septiembre.

El costo de boletos va de los 108 pesos a los 150 pesos dependiendo del recinto y sala para disfrutar de la opción que desees en el HYBE Cine Fest 2026.