La última publicación de Otto Sirgo fue para Maleni Morales, su esposa

El martes 29 de septiembre la Asociación Nacional de Actores confirmó la muerte del icónico actor Otto Sirgo.

Tras darse a conocer la noticia, seguidores recordaron con cariño la última publicación en redes sociales de Otto Sirgo, la cual fue dirigida a Maleni Morales, su esposa.

Esto dijo Otto Sirgo en su última publicación para su esposa Maleni Morales

El mensaje publicado por Otto Sirgo a través de su cuenta de Instagram el 21 de noviembre de 2024 conmemoraba el cuarto aniversario luctuoso de Maleni Morales.

La también actriz murió en dicha fecha en el año 2020, derivado una trombosis pulmonar, meses después de haber superado un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado un año antes.

“Hoy se cumple un año más. Ya son cuatro y te sigo recordando cada día igual”. Otto Sirgo

En el mensaje, el primer actor adjuntó una fotografía junto a su esposa donde ambos se encontraban sonriendo durante un evento.

La historia entre Otto Sirgo y Maleni Morales inició en 1974 con su matrimonio, relación de 46 años de la que nacieron sus dos hijas, Valerie y Tania.

Morales destacó ampliamente en melodramas como “Los ricos también lloran”, “Pelusita” y “Mujer, casos de la vida real”.

La muerte de Otto Sirgo deja un hondo pesar en el público mexicano, que hoy reconoce su amplio legado en las pantallas y la devoción inolvidable guardada hacia su esposa.

Y es que como tal lo expresó en su última publicación en redes sociales, recordó hasta el último momento a quien fue su compañera de vida por más de 45 años.