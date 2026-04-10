Fernando ‘El Feo’ es el creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita da de qué hablar ante el juicio al cual se enfrenta y que podría llevarlo a prisión y pagar multa millonaria.

Pero ¿quién es Fernando ‘El Feo’? Te contamos lo que sabe del creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita.

¿Quién es Fernando ‘El Feo’, creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita?

Fernando ‘El Feo’ es un youtuber español, del cual se desconoce su nombre real, pues mantiene en privado su identidad.

Es conocido mayormente por ser el creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita, donde Fernando ‘El Feo’ centra su contenido en análisis de cine político, de culto y animación.

Fernando 'El Feo', creador de Zoowoman (@lafilmomaldita)

¿Qué edad tiene Fernando ‘El Feo’?

No se tiene detalles de la fecha de nacimiento de Fernando ‘El Feo’, por lo que no se conoce su edad.

¿Quién es la pareja de Fernando ‘El Feo’, creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita?

No se conoce públicamente quién es la pareja de Fernando ‘El Feo’, el creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita.

¿De qué signo zodiacal es Fernando ‘El Feo’?

Se desconoce el signo zodiacal al que pertenece Fernando ‘El Feo’.

¿Cuántos hijos tiene Fernando ‘El Feo’, creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita?

No se sabe si tiene hijos Fernando ‘El Feo’, el creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita.

¿Qué estudio Fernando ‘El Feo’?

Se desconoce si Fernando ‘El Feo’ cuenta con estudios académicos.

¿En qué ha trabajado Fernando ‘El Feo’, creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita?

Fernando ‘El Feo’ es conocido por su trabajo como creador de contenido en YouTube enfocado en el análisis cinematográfico con La Filmoteca Maldita.

Así como es fundador de Zoowoman, página que fungía como archivo de películas online de carácter sin derecho de autor, pérdidas, descatalogadas o que nunca llegaron a ser distribuidas.

Además de que Fernando ‘El Feo’, creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita creó en 2019 el Festival de Cortos, donde difunde el cine independiente.

Fernando ‘El Feo’, creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita podría ir a prisión

El creador de Zoowoman y La Filmoteca Maldita, Fernando ‘El Feo’ se enfrenta a un juicio que lo podría llevar a la cárcel, además del pago de una multa millonaria de 870.000 euros, más de 17.6 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Pues a Fernando ‘El Feo’ se le acusa del delito contra la propiedad intelectual por la distribución en su página de películas que no tiene derecho de autor, pérdidas, descatalogadas, que productoras desaparecieron y que nunca llegaron a ser distribuidas.

Demanda que fuera interpuesta por el empresario de cine, Enrique Cerezo, y por la que Fernando ‘El Feo’ ha acusado de persecución judicial, pues el litigio pretende los intereses empresariales capitalistas sobre la cultura en España.