Una vez más, Guillermo del Toro se lanza contra el uso de la inteligencia artificial generativa, y asegura que “preferiría morir”, antes de usarla.

Esto lo dijo durante una función de su más reciente película, Frankenstein, en el Festival de Sitges.

Guillermo del Toro tiene una postura clara contra la IA y nuevamente arremete en contra de ella

Después de que durante una función de su más reciente película en el Festival de Sitges, Guillermo del Toro -de 61 años de edad- gritara al público Fuck IA!, ahora nuevamente el director mexicano arremete en contra de esta tecnología.

“La IA, en particular la generativa, no me interesa ni me interesará jamás. Tengo 61 años y espero poder seguir sin interesarme en absoluto en su uso hasta que muera.” Guillermo del Toro

Guillermo del Toro y Oscar Isaac en el set de "Frankenstein" (Ken Woroner/Netflix via AP / AP)

Pues durante una entrevista, Guillermo del Toro fue claro en su postura contra la inteligencia artificial generativa, asegurando que “preferiría morir” antes de utilizarla, pues nunca ha estado interesado en esa tecnología:

“El otro día, alguien me mandó un mail preguntando ‘¿Cuál es tu punto de vista sobre la IA?’. Y mi respuesta fue muy corta. Le dije: Prefiero morir"” Guillermo del Toro

Incluso, fue el propio Guillermo del Toro quien comparó al personaje de Víctor Frankenstein de Oscar Isaac, a alguien similar a los “tech bros”, al ser un poco ciego sin tener en cuenta las consecuencias.

No obstante, Guillermo del Toro continúa con su postura fija sobre la inteligencia artificial generativa, pues se ha sabido de quienes han intentado usarlas para generar películas, por lo que el director mexicano ha expresado su sentir.

“Mi preocupación no es la inteligencia artificial, sino la estupidez natural. Creo que eso es lo que impulsa la mayoría de los peores rasgos del mundo.” Guillermo del Toro

Estas declaraciones ponen en claro la perspectiva de Guillermo del Toro: él no teme a la inteligencia artificial generativa, sino a la irresponsabilidad humana con la que se pueda utilizar la IA.