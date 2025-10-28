Tras muchas negociaciones, Netflix adquirió los derechos del documental Sangre del Toro, dirigido por Yves Montmayeur y centrado en la figura de Guillermo del Toro.

El documental Sangre del Toro de Guillermo del Toro ya fue proyectado en algunos festivales; sin embargo, Netflix asegurará su distribución mundial a través de su plataforma.

Sangre del Toro (Brainworks)

¿De qué trata Sangre del Toro de Guillermo del Toro en Netflix?

El documental Sangre del Toro que adquirió Netflix, muestra una visión más personal de la vida y obra del director Guillermo del Toro.

En Sangre del Toro, Guillermo del Toro habla de sus motivaciones al momento de crear sus historias y películas, así como la inspiración que tuvo para incursionar en el entretenimiento.

Además de abordar un poco de su vida en México, su llegada a Estados Unidos y posterior éxito en la industria de Hollywood.

Mostrando los tres aspectos que han formado su peculiar estilo; desde la tradición mexicana de su natal Guadalajara, pasando por los misterios y la estética de París, hasta las formas de Hollywood.

Yves Montmayeur quizo abordar todos los aspectos alrededor de la figura del director mexicano, con el fin de traer uno de los documentales más completos.

Sangre del Toro (Brainworks)

¿Cuándo se estrena Sangre del Toro de Guillermo del Toro en Netflix?

De acuerdo con Netflix, el documental Sangre del Toro de Guillermo del Toro se estrenará el próximo 21 de noviembre de 2025.

El estreno de Sangre del Toro de Guillermo del Toro será mundial; es decir, todas las regiones que tengan acceso a la plataforma podrán ver el documental el 21 de noviembre.

No hay detalles de que vaya a haber una distribución en salas de cine, por lo que solo se podrá ver en Netflix en su estreno, algo que ha decepcionado a fans.

En parte, esto se debe a que apenas se adquirieron los derechos de distribución, así que era muy difícil programar un estreno en salas de cine en todo el mundo con tan poco tiempo de antelación.