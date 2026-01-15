Esta semana se estrenó en México La Única Opción, la nueva película de Park Chan-wook que ha llamado bastante la atención; por ello, te diremos si tiene o no escenas postcréditos.

Pues recientemente, el cine de Corea del Sur ha implementado de manera original las escenas postcréditos, así que La Única Opción podría seguir con esa tendencia.

La Única Opción (CJ Entertainment)

¿La Única Opción tiene escenas postcréditos?

La respuesta es difícil en este sentido, pues La Única Opción no tiene escenas postcréditos propiamente dichas; sin embargo, sí tiene algo durante los créditos.

Es decir, La Única Opción no corta entre el final (o más bien un epílogo), y la escena postcréditos, sino que el final se extiende sin parar en ningún momento.

Así, durante los créditos vemos una especie de secuencia simbólica, que tiene mucho que ver con todo lo que nos narraron en la historia de más de dos horas.

Además de que es una manera un tanto “reflexiva” para cerrar la trama, pues deja un sabor un tanto amargo acerca del tema central de la obra, así como de la crítica que se está haciendo al sistema laboral de Corea del Sur.

La Única Opción (CJ Entertainment)

¿Cómo es la escena postcréditos de La Única Opción?

Si no has visto la película te recomendamos dejar de leer, pues se viene un posible SPOILER de La Única Opción; la escena postcréditos, como ya mencionamos, es un epílogo de la historia.

Una vez dicho esto, la escena postcréditos —que más bien ocurre en los créditos de La Única Opción— aparece después de mostrar al protagonista en un día de trabajo, donde vemos a un grupo de máquinas talando un bosque.

Aunque esto puede sonar normal, tiene un gran simbolismo, pues toda la trama de la película trata de este mismo personaje siendo despedido, buscando la manera de regresar a su anterior empleo, siendo un producto de consumo.

Más que ser un final feliz, el espectador queda un poco incómodo, viendo todo lo que hizo este personaje para recuperar su empleo y cómo, al final, el mismo sistema que lo puso en jaque, lo recupera, dejando un mensaje de desechabilidad.