Rolling Stone dio a conocer su selección de las 20 mejores películas del 2025. Si no las viste todas, a continuación te decimos dónde las puedes ver.

Estas son las 20 películas que de acuerdo con Rolling Stone son las mejores de este año:

One Battle After Another Hamnet Black Bag Train Dreams Nouvelle Vague It Was Just an Accident No Other Choice Sorry, Baby Marty Supreme Sentimental Value Peter Hujar’s Day Eddington Universal Language Best Wishes to All Orwell: 2+2=5 On Becoming a Guinea Fowl The Phoenician Scheme Caught by the Tides Frankenstein Weapons

¿Dónde ver One Battle After Another, la mejor película del 2025 según Rolling Stone?

La película Una batalla tras otra se encuentra disponible en:

Prime Video

Apple TV

YouTube, disponible para alquiler o compra

También se ha anunciado su estreno en HBO Max para el 19 de diciembre.

¿Dónde ver Hamnet, la segunda mejor película del 2025 según Rolling Stone?

La película Hamnet se estrenará exclusivamente en cines de México el 22 de enero de 2026.

Se espera que después de su estreno, la película se encuentre disponible para comprar o alquilar en formato digital a través de servicios de streaming.

¿Dónde ver Black Bag, la tercera mejor película del 2025 según Rolling Stone?

La película Black Bag está disponible para streaming en México a través de HBO Max.

Se reporta que también se encuentra disponible para comprar o rentar en Google Play y Apple TV.

¿Dónde ver Train Dreams, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Train Dreams se estrenó en Netflix el pasado 21 de noviembre.

¿Dónde ver Nouvelle Vague, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Nouvelle Vague se estrenará próximamente en cines de México. Estará disponible en streaming una vez que termine su proyección en la pantalla grande.

¿Dónde ver It Was Just an Accident, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

It Was Just an Accident llegó a los cines de México el pasado 4 de diciembre.

Se reporta que también se encuentra disponible para ver en streaming en MUBI.

De acuerdo con algunos reportes, It Was Just an Accident podría llegar a Apple TV para compra o renta.

¿Dónde ver No Other Choice, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

No Other Choice se podrá ver en México a través de MUBI, tanto en su plataforma de streaming como en cines.

Se espera su estreno en salas de cine de México el 15 de enero de 2026.

¿Dónde ver Sorry, Baby, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Sorry, Baby se encuentra actualmente en cartelera en México.

¿Dónde ver Marty Supreme, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Marty Supreme se estrenará en los cines de México el 1 de enero de 2026.

Su estreno mundial en cines está previsto para el 25 de diciembre de 2025, por lo que por el momento no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

¿Dónde ver Sentimental Value, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Sentimental Value se estrenará el próximo 25 de diciembre en cines de México, por lo que para verla tendrás que consultar tu cartelera.

¿Dónde ver Peter Hujar’s Day, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Puedes ver Peter Hujar’s Day en México a través de MUBI.

¿Dónde ver Eddington, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Eddington se encuentra disponible para ver en México a través de Apple TV y Claro Video para compra o renta.

¿Dónde ver Universal Language, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Puedes ver Universal Language en Prime Video y MUBI, o rentarla/comprarla en plataformas como Google Play y Apple TV.

¿Dónde ver Best Wishes to All, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Puedes adquirir o rentar Best Wishes to All en Prime Video o en Google Play Películas.

¿Dónde ver Orwell: 2+2=5, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Puedes ver Orwell: 2+2=5 a través de:

Prime Video

Apple TV

Plex

MUBI

"The boldest documentary anyone could make right now." Here's the official trailer for Academy Award-nominee Raoul Peck's Orwell: 2+2=5. Coming to select cinemas December 25. pic.twitter.com/28Hj9uoIEM — Madman Films (@MadmanFilms) October 15, 2025

¿Dónde ver On Becoming a Guinea Fowl, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Actualmente, On Becoming a Guinea Fowl no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming o alquiler digital en México.

Sin embargo, la película se proyectó en festivales de cine en México, por lo que es posible que en el futuro esté disponible en plataformas de streaming o cines locales.

¿Dónde ver The Phoenician Scheme, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Puedes encontrar The Phoenician Scheme para venta o renta en:

Prime Video

Apple TV

Claro Video

MUBI

¿Dónde ver Caught by the Tides, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Puedes ver Caught by the Tides en México a través de Prime Video y MUBI.

¿Dónde ver Frankenstein, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Frankenstein sigue en cartelera en algunos cines del país y también se encuentra disponible en Netflix.

¿Dónde ver Weapons, incluida entre las mejores películas del 2025 según Rolling Stone?

Weapons se encuentra disponible en: