Luego de su estreno en 2025, llega a México la nueva película Park Chan-wook, La Única Opción, en este inicio de año 2026, con una propuesta que confirma su lugar como uno de los cineastas más incisivos y arriesgados de Corea del Sur.

La Única Opción es una comedia negra que adapta la novela The Ax de Donald E. Westlake, pero se transforma en un espejo brutal de la sociedad contemporánea; siendo una comedia negra digna del estilo surcoreano.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

La historia de La Única Opción es de las más fuertes actualmente La Única Opción tiene grandes actuaciones Los temas de La Única Opción son incómodos La dirección de La Única Opción es excelente El aspecto estético de La Única Opción es parte esencial de la narrativa

La historia de La Única Opción es de las más fuertes actualmente

Si bien la película adapta la novela The Ax de Donald E. Westlake, la historia de La Única Opción es de las más fuertes actualmente, pues no se toca el corazón al mostrar ciertas cosas.

La Única Opción (CJ Entertainment)

La trama sigue a Man-su, un empleado veterano en una empresa papelera que, aunque no es privilegiado, goza de un buen puesto que le da para vivir una vida decente; cosa que cambia cuando la compañía es vendida.

Al verse sin empleo y tras confirmar que conseguir uno nuevo no será fácil, enfrentará a un sistema despiadado, donde la competencia por un puesto se convierte en una lucha literal por la supervivencia.

Así, lo que inicia como una sátira sobre entrevistas y despidos se transforma en un descenso progresivo hacia la violencia y la desesperación.

La narrativa está diseñada para incomodar; cada giro revela cómo la necesidad de conservar un empleo puede corroer la moral y convertir la empatía en un lujo imposible.

La Única Opción tiene grandes actuaciones

Claro que la trama no se sostendría de no ser porque La Única Opción tiene grandes actuaciones, destacando a Lee Byung-hun y Son Ye-jin.

Lee Byung-hun encarna a Man-su, un hombre relativamente normal que demuestra la fragilidad de una persona que se aferra a su empleo como única identidad.

Son Ye-jin como Mi-ri ofrece un contrapunto emocional, mostrando la vulnerabilidad de quienes buscan estabilidad en un entorno hostil, aferrándose a una idea caduca de “familia”.

Cada parte de esta pareja muestra un contrapunto de cómo se afronta el desempleo en la vida de una familia, así como la noción de los roles de cada uno que poco a poco se ven trastocados.

La Única Opción (CJ Entertainment)

Los temas de La Única Opción son incómodos

Fiel a la tradición surcoreana actual, los temas de La Única Opción son incómodos, tocando las fibras más sensibles de la cultura laboral de prácticamente todo el mundo.

La película nos muestra la deshumanización del trabajo, donde el empleo, más que servir para mejorar al ser humano, se convierte en la única medida de valor personal.

Lo cual nos trae la competencia extrema, pues está subsumida a la lógica del mercado laboral, que muchas veces se traduce en violencia física y moral contra el otro, no importando que este no haya hecho nada.

Siendo así una crítica al capitalismo, en el cual Park Chan-wook no suaviza su mensaje al denunciar cómo el sistema convierte a las personas en piezas descartables.

La Única Opción (CJ Entertainment)

La dirección de La Única Opción es excelente

Todo lo anterior se logra gracias a que la dirección de La Única Opción es excelente, cortesía del legendario, Park Chan-wook , quien se hiciera famoso por La Trilogía de la Venganza.

El director reafirma su estilo característico al presentar una precisión narrativa, donde cada escena está diseñada para intensificar la incomodidad.

Haciendo uso también del humor negro clásico de este tipo de filmes asiáticos, con momentos absurdos que arrancan risas incómodas, reforzando la sátira dentro de la violencia que la rodea.

Lo curioso es que, a diferencia de la Trilogía de la Venganza, aquí la violencia es meticulosa; no se trata de gore explícito, sino de algo calculado que refleja la crueldad del sistema.

El director logra que la película funcione como espejo social, más allá del thriller, y convierte la desesperación laboral en un espectáculo incómodo; pero necesario.

La Única Opción (CJ Entertainment)

El aspecto estético de La Única Opción es parte esencial de la narrativa

Finalmente, hay que hablar de la puesta en escena, ya que el aspecto estético de La Única Opción es parte esencial de la narrativa, pues refuerzan el impacto de las imágenes.

Principalmente muestra el descenso moral de los personajes, iniciando con escenarios que parecen cotidianos y hasta cómicos, en secuencias que no se toman en serio.

Sin embargo, el oscurecimiento es progresivo, ya que la paleta de colores se torna más sombría conforme avanza la trama; incluso los espacios abiertos cambian por pequeños cuartos.

Mostrando así un contraste visual, de la belleza formal del mundo “normal”, el cual choca con la brutalidad de las acciones de una persona rota dentro de ese mismo mundo, generando incomodidad en el espectador.

La Única Opción (CJ Entertainment)

¿Vale la pena La Única Opción?

La Única Opción es una de las propuestas más radicales del cine surcoreano reciente, lo cual es bastante que decir, tomando en cuenta la calidad fílmica de aquél país.

Park Chan-wook entrega con La Única Opción, una obra que no busca agradar, sino confrontar, como lo ha hecho a lo largo de toda su carrera.

Esto combinando una historia que incomoda, actuaciones poderosas, una temática incisiva, dirección precisa y una estética que refuerza la crítica.

Es cine que obliga a reflexionar sobre cómo la lógica del mercado laboral puede convertir la supervivencia en violencia moral y física.