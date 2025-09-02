The Smashing Machine es la nueva película de Dwayne Johnson, la Roca que tuvo un debut perfecto en Rotten Tomatoes.

Y es que tras su presentación en el Festival de Cine de Venecia, The Smashing Machine y Dwayne Johnson de 53 años de edad, fueron ovacionados de pie por 15 minutos.

The Smashing Machine es la nueva película que trae A24, protagonizada por Dwayne Johnson, la Roca, Emily Blunt y Ryan Bader, la cual no solo recibió una ovación en Venecia sino que hizo un debut perfecto en Rotten Tomatoes.

Pues tras publicarse en Rotten Tomatoes, The Smashing Machine de Dwayne Johnson obtuvo un 100% de aprobación por parte de la crítica con 11 reseñas.

Debut de The Smashing Machine con Dwayne Johnson, la Roca en Rotten Tomatoes (Rotten Tomatoes)

Aunque ahora, al momento de la redacción de esta nota, The Smashing Machine con Dwayne Johnson la Roca, ha bajado su calificación a un 87%.

No obstante, eso no le quita el mérito a Dwayne Johnson y a su actuación que todos han calificado como “brillante” en The Smashing Machine, película biográfica de Mark Kerr.

Esto tras triunfar en la edición 82º del Festival de Cine de Venecia, en donde Dwayne Johnson fue ovacionado de pie por 15 minutos.

The Smashing Machine es dirigida por Benny Safdie, quien es reconocido por títulos como Diamantes en bruto y Good Time: viviendo al límite.

The Smashing Machine cuenta la historia real del luchador de artes mixtas Mark Kerr, quien en el auge de su carrera, enfrenta una batalla personal contra sus adicciones y la su relación pareja, Dawn Staples, interpretada por Emily Blunt.

La ovación hacia Dwayne Johnson en The Smashing Machine, ha destacado su faceta emocional y vulnerable en un papel nunca antes visto por el ex luchador.