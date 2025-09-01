The Smashing Machine con Dwayne Johnson fue todo un suceso en el Festival de Cine de Venecia, recibiendo una ovación de 15 minutos que conmovió a su protagonista.

Todo quedó capturado en video, donde podemos ver a Dwayne Johnson soltando algunas lagrimas luego del gran recibimiento de The Smashing Machine.

Dwayne Johnson cries during the 15-minute standing ovation for his new movie 'THE SMASHING MACHINE'





A24 decidió estrenar The Smashing Machine con Dwayne Johnson en el Festival de Cine de Venecia, lo que nadie esperaba era una ovación que hizo llorar a “The Rock”.

Como podemos ver en un par de videos, Dwayne Johnson se conmueve luego de que toda la sala le aplaudiera tras la proyección de The Smashing Machine.

Reiteramos que fue una ovación de 15 minutos de pie para el actor y todos los involucrados en la película que se dieron cita en el Festival de Cine de Venecia.

Hay que mencionar que esta es la primera vez que una película con “The Rock” es estrenada en uno de estos festivales y recibida con un apoyo casi unánime.

De ahí que el actor no pudiera contener las lagrimas, más aún si tomamos en cuenta que en los últimos años, su capacidad ha sido muy cuestionada.

Dwayne Johnson during the standing ovation for the premiere of his latest movie 'THE SMASHING MACHINE'





¿De qué trata The Smashing Machine con Dwayne Johnson?

The Smashing Machine con Dwayne Johnson nos narra la historia del peleador de MMA, Mark Kerr, conocido por ser uno de los más letales en el octágono.

En The Smashing Machine con Dwayne Johnson se mostrará cómo fue su carrera y vida, no solo sus logros, también su época oscura como adicto a los analgésicos.

Además de mostrar la brutalidad de las MMA en un inicio, donde casi todos los golpes estaban permitidos, lo que ayudó bastante a Mark Kerr.

De acuerdo con quienes vieron la película en el Festival de Cine de Venecia, se trata de la mejor película y la mejor actuación de Dwayne Johnson en su carrera.