The Hollywood Reporter ha clasificado a los 10 mejores luchadores con el mejor debut como actor.

Para sorpresa de la mayoría de fans, el actor estadounidense, Dwayne Johnson -de 53 años de edad- mejor conocido como The Rock, no se llevó el primer lugar.

John Cena en top 10 mejores luchadores con carrera actoral (Chris Pizzello / Invision / AP)

Los 10 luchadores con el mejor debut como actor

Te compartimos quiénes son los 10 luchadores con el mejor debut actoral, de acuerdo a The Hollywood Reporter:

André el Gigante, murió a los 46 años de edad Jesse Ventura, de 74 años de edad Pablo Wight, de edad desconocida Hulk Hogan, murió a los 71 años de edad Kevin Nash, de 66 años de edad Adam Copeland, de 51 años de edad “Rowdy” Roddy Piper, murió a los 61 años de edad John Cena, de 48 años de edad Dwayne Johnson, de 53 años de edad Dave Bautista, de 56 años de edad

Hulk Hogan top 10 luchadores con el mejor debut como actor (Alex Brandon / AP)

André el Gigante supera a Dwayne Johnson, The Rock, como el luchador con el mejor debut actoral

André René Roussimoff, conocido como André el Gigante, debutó en el cine con un papel icónico como Fezzik en The Princess Bride (La princesa prometida), de 1987.

The Princess Bride es considerada un clásico, y el papel de Fezzik es uno de los más recordados de la película.

A pesar de que André el Gigante no tuvo una carrera actoral extensa debido a su gigantismo, su debut fue un éxito, recordando su actuación como una de las más icónicas de luchadores en el cine.

André el Gigante, luchador (Cortesía de HBO para GQ )

Mientras tanto, Dwayne Johnson hizo su debut actoral en El regreso de la momia, con el papel secundario de el Rey Escorpión.

Su tiempo en pantalla fue breve y, aunque la película fue un éxito a nivel mundial, el personaje de Dwayne Johnson no fue lo suficientemente popular.

Algunos críticos y fans señalan que en sus primeros papeles, Dwayne Johnson interpretaba básicamente una versión de sí mismo, quitando el sentido actoral.

En conclusión, André el Gigante supera a Dwayne Johnson, The Rock; ya que su papel ha dejado marcado un legado cultural.

Mientras tanto, el debut de Dwayne Johnson en El regreso de la momia fue un éxito comercial, pero careció de impacto cultural.