Nadie lo hubiera creído hace unas semanas pero, una de las películas más esperadas en México, es The Smashing Machine con Dwayne Johnson.

Todo gracias a los buenos comentarios en el Festival de Cine de Venecia para The Smashing Machine con Dwayne Johnson, así que aquí te diremos cuándo se estrena.

¿Cuándo se estrena The Smashing Machine en México?

De acuerdo con información oficial, The Smashing Machine con Dwayne Johnson se estrenará en México el 9 de octubre de 2025.

Siendo The Smashing Machine con Dwayne Johnson una de las primeras películas fuertes para estrenarse en el otoño de 2025.

Esta fecha conviene mucho a la película de A24, pues evitará por alguna semanas los estrenos pesados de la temporada navideña y Halloween.

Como es el caso de Tron: Ares o Wicked for Good, que son las más importantes de octubre y noviembre.

The Smashing Machine tiene una calificación alta en Rotten Tomatoes

Una muestra del gran recibimiento que está teniendo The Smashing Machine con Dwayne Johnson, es que en Rotten Tomatoes tiene un 88% de aprobación.

Para los críticos, The Smashing Machine es la mejor película y la mejor actuación que Dwayne Johnson ha dado en su carrera.

Catalogando a la obra como una película emotiva, con un gran mensaje y una excelente cinematografía.

Siendo una gran película sobre los aciertos y errores que puede tener un ser humano en su vida diaria.

The Smashing Machine en Rotten Tomatoes (Especial)

Dwayne Johnson lloró con la ovación a The Smashing Machine

The Smashing Machine se convirtió en tendencia luego de su recibimiento en el Festival de Cine de Venecia que hizo llorar a Dwayne Johnson.

Tras su estreno en el festival, The Smashing Machine recibió una ovación de pie por más de 15 minutos, algo que conmovió a Dwayne Johnson.

Aunque “The Rock” se caracterizó por ser un actor taquillero, su capacidad histriónica siempre quedó en duda.

Para mucha crítica, está es la primera película real de “The Rock” donde sale de su zona de confort y explora todas sus capacidades, más allá de hacer al “mismo personaje”.