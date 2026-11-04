La Oficina de Clasificación de Películas de Irlanda confirmó que Dune: Parte 3 durará 151 minutos, por lo que será la película más corta de la trilogía.

La nueva cinta dirigida por Denis Villeneuve llegará a los cines de México el 17 de diciembre, después de meses de versiones sobre cuánto duraría el cierre de esta historia.

El metraje definitivo queda por debajo de las dos entregas anteriores y también de un primer corte de tres horas que Warner Bros. habría evaluado durante proyecciones internas.

¿Cuánto durará Dune: Parte 3 y qué contará la nueva película?

La confirmación del organismo irlandés puso fin a las especulaciones sobre la extensión de la producción, una de las películas de ciencia ficción más esperadas del año.

Antes del anuncio, AMC Theaters había mostrado distintos tiempos en sus páginas de preventa: primero 140 minutos y después 2 horas con 31 minutos.

Con sus 151 minutos, la tercera parte será más breve que Dune, cuya duración fue de 155 minutos, y que Dune: Parte Dos, de 166.

Dune 2 (Warner Bros. Discovery)

La historia adapta Dune Messiah, novela de Frank Herbert que continúa el relato de Paul Atreides y aborda las consecuencias políticas de su ascenso al poder.

Aunque el libro tiene alrededor de 250 páginas, el actor Javier Bardem adelantó que la película amplía considerablemente el material literario y desarrolla elementos propios.

El avance promocional también mostró nuevas secuencias de acción, mientras el reparto reúne nuevamente a Timothée Chalamet y Zendaya en los papeles principales de esta historia.

Entre los nombres del elenco destacan Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy y Florence Pugh, quienes participarán en el conflicto por el control de la especia en Arrakis.