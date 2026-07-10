Ante el inminente estreno de Dune 3 en diciembre de 2026, Denis Villeneuve estuvo presente en un fan event global para presentar hablar un poco de la película y mostrar un nuevo adelanto.

En dicho evento, Denis Villeneuve reconoció que no tenía la intención de hacer Dune 3; de hecho, avisó a todo el equipo que se alejaría de la franquicia, pero hubo algo curioso que lo hizo regresar.

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¿Por qué Denis Villeneuve regresó a hacer Dune 3?

Durante el fan event global de Dune 3, Denis Villeneuve reconoció que no quería hacer la tercera entrega; tanto así que al finalizar la filmación de la segunda parte, se despidió de todo el equipo.

Sin embargo, al regresar a su casa, Denis Villeneuve comenzó a tener sueños sobre ese universo. Contó que se despertaba en las noches con imágenes que le llegaban a la cabeza sobre Paul Atreides y su mundo.

Además, sentía cierta responsabilidad para hacer Dune 3; aunque mencionó que se quería separar de la saga por el momento, no pudo resistir el apetito y felicidad que le producía terminar la historia.

Señalando también que pensó que era mejor terminar todo de una vez por todas, y no regresar años después motivado por la nostalgia.

El que “El Mesías de Dune” sea su libro favorito de la saga, que es de donde se adapta la tercera parte, también tuvo mucho que ver en la decisión.

“Hicimos las dos películas seguidas y yo estaba bastante cansado. Les dije a todos: ‘Escuchen, me voy a tomar un descanso’. Volví a casa y sucedieron dos cosas: primero, me despertaba por la noche con imágenes que se volvían cada vez más intensas; y también, algo importante que debo mencionar, es que mientras estábamos de gira para la segunda parte, sentí ganas, alegría y el deseo de terminar esa historia. Y de repente sentí también responsabilidad. Estaba planeando hacer la tercera parte dentro de unos años- Pero me dije: ¿no sería mejor idea, en lugar de ir allí por nostalgia, ir por necesidad y honrar estas imágenes que me vienen a la mente ahora mismo? Escribí la película enseguida, y aquí estamos, estoy muy emocionado." Denis Villeneuve, director de Dune 3

Denis Villeneuve adelanta que Dune 3 es muy diferente a las otras entregas

Junto con esto, Denis Villeneuve mencionó que Dune 3 será diferente a lo que se ha visto anteriormente en la saga, no solo en lo visual; también en el tratamiento y tono de la historia.

Pues Denis Villeneuve quería que la audiencia de Dune 3 conociera una nueva parte de Arrakis, que quedaran sorprendidos de todo lo que tiene que ofrecer este universo.

Afirmando que se trata de una obra mucho más intensa, pues el mismo libro es bastante diferente al primero de donde derivan las dos primeras películas, siendo más emocional e impactante.

Eso sí, ahora sí afirma tajantemente que será su última película de Dune, aunque sea con un ritmo diferente y con una intensidad más alta.