Aunque aún no se decide el destino de Warner Bros., sus producciones siguen adelante. Una de ella es Dune 3, de la cual ya tenemos los primeros detalles.

El propio Timothée Chalamet mencionó que Dune 3 será muy diferente a las otras entregas, pues tendrá un salto temporal de 20 años, lo cual cambiará a su personaje.

Duna Parte 2 (Warner Bros. Discovery)

Dune 3 mostrará a un Paul Atreides maduro

De acuerdo con Timothée Chalamet, Dune 3 no iniciará después del final de la segunda entrega, sino que se ubicará unos 15 o 20 años después del inicio de la “Guerra Santa” de Paul Atreides.

Timothée Chalamet mencionó que Dune 3 supone un cambio de personaje para él, pues interpretará a alguien unos 20 años mayor; es decir, un Paul Atreides ya maduro y que pasó por la guerra.

Esto es algo que muchos fans, principalmente de los libros, se preguntaban acerca de esta nueva entrega, pues no había forma de continuar la historia si hacer ese salto temporal.

No obstante, no queda claro cómo es que el actor “envejecerá”; si hará uso de efectos especiales y maquillaje, o habrá alguna trampa narrativa que justifique su aspecto, pues está filmado la película con 29 años de edad .

Dune 2 (Warner Bros. Discovery)

¿Por qué Dune 3 hará un salto temporal?

El salto temporal de Dune 3 era necesario, pues el libro que adaptarán, “El Mesías de Dune”, sucede varios años después de la batalla de Paul Atreides contra los Harkonnen en Arrakis.

No solo eso, este libro también muestra a los hijos de Paul Atreides, así como a su hermana, quienes tiene un peso importante en la narrativa de la historia.

Situar Dune 3 en la “Guerra Santa”, o no hacer el salto temporal, hubiera supuesto muchos problemas para la adaptación.

Hay que señalar también que Dune 3 será —en teoría— la última película de la saga, pues en este libro se termina la historia de Paul Atreides como protagonista, aunque existan otros 4 tomos en la saga.

Además, Denis Villeneuve ha dejado en claro que será su última participación en la franquicia.