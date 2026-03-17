Duna: Parte Tres, la película protagonizada por el actor Timothée Chalamet regresa para su gran final, tras confirmar su estreno en salas de cine para este mismo 2026.

Además de que también ya se tiene el primer tráiler de Duna: Parte Tres, el cierre de la trilogía basada en la obra de Frank Herbert y dirigida por Denis Villeneuve:

¿Cuándo es el estreno de Duna: Parte Tres en cines? Será este mismo año 2026

Tras el lanzamiento de su primer tráiler, Duna: Parte Tres también confirmó su estreno en este mismo año 2026, siendo en el mes de diciembre su llegada a salas de cine.

La fecha precisa del estreno de Duna: Parte Tres será el 18 de diciembre 2026 en Estados Unidos, en cines de México será un día antes, el 17 de diciembre 2026.

Duna: Parte Tres lanza primer tráiler y confirma estreno en 2026 (Warner Bros.)

Duna: Parte Tres estrena pósters con nuevos personajes

Para el cierre de la trilogía, de Duna: Parte Tres, la productora Warner Bros. lanzó una serie de pósters de la película con nuevos personajes.

Pues en la película Duna: Parte Tres se estarán integrando nuevos personajes es esta batalla única con:

Anya Taylor-Joy (29 años de edad), como Alia Atreides

Robert Pattinson (39 años de edad), como Scytale

Isaach De Bankolé (68 años de edad), como Farok

Duna: Parte Tres (Warner Bros.)

Duna: Parte Tres (Warner Bros.)

Duna: Parte Tres (Warner Bros.)

Mientras que los actores que regresan a Duna: Parte Tres son: